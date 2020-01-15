Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu

    Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri Focus+ sensör güncellemesi ile ilk nesle oranla daha hassas hale gelmiş. Ayrıca entegre hafıza sayesinde profiller de kaydedilebiliyor.
    1 hf.
    1,7b
    1
    4
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Razer'ın oyuncu donanımları pazarındaki çok beğenilen iki fare modeli DeathAdder ve Basilisk; yeni yılın güncellenen ilk modelleri oldu. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri daha iyi özellikler barındırıyor.

    Razer DeathAdder V2 özellikleri ve fiyatı

    Razer DeathAdder V2 modeli Focus+ sensör güncellemesi ile etkileyici bir akıcılığa kavuşmuş. 20000DPI seviyesin ulaşabilen fare akıllı takip, asimetrik yukarı kalkma ve hareket senkronizasyon özelliklerini de sunuyor. Razer Chroma RGB aydınlatma da unutulmamış.

    Kızılötesi ışık ile basışları algılayan Razer optik tuşlarını kullanan fare hatalı çift basışları bu sayede engelliyor. Tuşlar 70 milyon basış ömrüne sahip. 8 farklı programlanabilir tuş tek bir atanabilir tuşa basarak değiştirilebiliyor. Entegre bir profil hafızasına da sahip olan Razer DeathAdder V2 modeli 70$ fiyat etiketine sahip.

    Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Razer Basilisk V2 özellikleri ve fiyatı

    Razer Basilisk V2 modeli de yine Focus+ sensörünü temel alıyor. Farklı olarak programlanabilir 11 adet tuş mevcut. Razer Basilisk V2 modeli 80$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.slashgear.com/razer-reveals-deathadder-v2-and-basilisk-v2-gaming-mice-14606786/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    artenis 6 gün en beğenilen
    Adamlarda 80TL ($) bizde 500TL eski modeli...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    megaprince 6 gün
    Razer Basilisk v1 versiyonunu kullandım tam bir çöp kesinlikle reklamların gösterişine kanmayın o eski kalitesinden eser kalmamış sıfır almış olduğum mouse 3 ayın sonunda sol klik basmamaya başlamıştı anca çok zorlarsam basıyordu bende iade ettim Logitech aldım şimdi hiç sorun yaşamıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Chagotta 6 gün
    1600 dpi sonrası tamamen fantazi. En önemli olan nokta switchler.
    Optik switch oldumu double click vb olmayacaktır. Sadece double click problemi yüzünden logitech bana iki adet g903 gönderdi ve gene aynı sıkıntı bitmedi. Şimdi g pro wireless gönderdiler solak olduğum için
    inanılmaz memnunum. Kablolu oyun mouseleri artık dezavantaj gibi
    kablosuz teknoloji inanılmaz rahat.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    artenis 6 gün en beğenilen
    Adamlarda 80TL ($) bizde 500TL eski modeli...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sipihrz 1 hf.
    Kimin 20.000 dpi a ihtiyacı var ? Neden bu kadar yüksek dpi ile çıkış yapıyor bazı oyuncu fareleri?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü 6 gün Android dünyasına iddialı tablet | Huawei MediaPad M6 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi 6 gün FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı 6 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu Sonraki Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim