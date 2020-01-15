Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu

Razer'ın oyuncu donanımları pazarındaki çok beğenilen iki fare modeli DeathAdder ve Basilisk; yeni yılın güncellenen ilk modelleri oldu. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri daha iyi özellikler barındırıyor.
Razer DeathAdder V2 özellikleri ve fiyatı
Razer DeathAdder V2 modeli Focus+ sensör güncellemesi ile etkileyici bir akıcılığa kavuşmuş. 20000DPI seviyesin ulaşabilen fare akıllı takip, asimetrik yukarı kalkma ve hareket senkronizasyon özelliklerini de sunuyor. Razer Chroma RGB aydınlatma da unutulmamış.
Kızılötesi ışık ile basışları algılayan Razer optik tuşlarını kullanan fare hatalı çift basışları bu sayede engelliyor. Tuşlar 70 milyon basış ömrüne sahip. 8 farklı programlanabilir tuş tek bir atanabilir tuşa basarak değiştirilebiliyor. Entegre bir profil hafızasına da sahip olan Razer DeathAdder V2 modeli 70$ fiyat etiketine sahip.
Razer Basilisk V2 özellikleri ve fiyatı
Razer Basilisk V2 modeli de yine Focus+ sensörünü temel alıyor. Farklı olarak programlanabilir 11 adet tuş mevcut. Razer Basilisk V2 modeli 80$ fiyat etiketine sahip.
https://www.slashgear.com/razer-reveals-deathadder-v2-and-basilisk-v2-gaming-mice-14606786/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Optik switch oldumu double click vb olmayacaktır. Sadece double click problemi yüzünden logitech bana iki adet g903 gönderdi ve gene aynı sıkıntı bitmedi. Şimdi g pro wireless gönderdiler solak olduğum için
inanılmaz memnunum. Kablolu oyun mouseleri artık dezavantaj gibi
kablosuz teknoloji inanılmaz rahat.