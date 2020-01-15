Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu

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Razer'ın oyuncu donanımları pazarındaki çok beğenilen iki fare modeli DeathAdder ve Basilisk; yeni yılın güncellenen ilk modelleri oldu. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri daha iyi özellikler barındırıyor.

Razer DeathAdder V2 özellikleri ve fiyatı

Razer DeathAdder V2 modeli Focus+ sensör güncellemesi ile etkileyici bir akıcılığa kavuşmuş. 20000DPI seviyesin ulaşabilen fare akıllı takip, asimetrik yukarı kalkma ve hareket senkronizasyon özelliklerini de sunuyor. Razer Chroma RGB aydınlatma da unutulmamış.

Kızılötesi ışık ile basışları algılayan Razer optik tuşlarını kullanan fare hatalı çift basışları bu sayede engelliyor. Tuşlar 70 milyon basış ömrüne sahip. 8 farklı programlanabilir tuş tek bir atanabilir tuşa basarak değiştirilebiliyor. Entegre bir profil hafızasına da sahip olan Razer DeathAdder V2 modeli 70$ fiyat etiketine sahip.

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Razer Basilisk V2 özellikleri ve fiyatı

Razer Basilisk V2 modeli de yine Focus+ sensörünü temel alıyor. Farklı olarak programlanabilir 11 adet tuş mevcut. Razer Basilisk V2 modeli 80$ fiyat etiketine sahip.

https://www.slashgear.com/razer-reveals-deathadder-v2-and-basilisk-v2-gaming-mice-14606786/

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