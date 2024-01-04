Razer Leviathan V2 Pro: Yapay zeka ile kafa takibi yapabilen soundbar

Razer'dan AI destekli soundbar
Razer Leviathan V2 V2 Pro'nun en önemli özelliği, entegre mikrofonlar kullanarak başınızı takip edebilmesi. Bu, soundbar'ın hüzmelemesini sürekli olarak ayarlamasını ve kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi için ses dalgalarını doğrudan kulaklarınıza yönlendirmesini sağlıyor.
V2 Pro ayrıca, sesinizin uzamsal doğruluğunu daha da artıran bir sanal surround ses teknolojileri paketi olan THX Spatial Audio desteğine sahip. Böylece sadece her yönden gelen sesleri duymakla kalmayacak, aynı zamanda seslerin tam yerini de çarpıcı bir hassasiyetle belirleyebileceksiniz. Akıllı özelliklerinin ötesinde, V2 Pro saf ses kalitesi konusunda da iddialı. Beş adet tam aralıklı 2 inç sürücü ve güçlü bir subwoofer içeren çok sürücülü tasarım kullanılıyor.
Oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer, sürpriz olmayacak şekilde kişiselleştirme seçeneğini de unutmuyor. V2 Pro, aydınlatmasını 16,8 milyon renk ve sayısız ışık efektiyle kişiselleştirmenize olanak tanıyan Razer Chroma RGB ile donatılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.0, 3,5 mm ses jakı ve USB dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri de kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca hoparlörü Razer Audio App ve Leiyun yazılımını kullanarak kontrol edebilir, EQ ayarlarını yapabilir, aydınlatmayı özelleştirebilir ve diğer ayarlamaları yapabilirsiniz.
Soundbar şu anda Çin'de JD.com dahil olmak üzere çeşitli e-ticaret platformlarından satın alınabilir durumda. Razer Leviathan V2 Pro fiyatı ise yaklaşık 550 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.