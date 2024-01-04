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    Razer Leviathan V2 Pro: Yapay zeka ile kafa takibi yapabilen soundbar

    Oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer, yapay zeka ile kafa takibi yapabilen Leviathan V2 Pro soundbar'ı tanıttı. Razer, yeni soundbar ve yeni ürünlerini CES 2024’te sergileyecek.
    Razer, kafa takibi yapan yapay zekalı soundbar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Razer, yapay zeka destekli kafa takibi ile beamforming teknolojisine sahip yeni Leviathan V2 Pro soundbar'ını piyasaya sürdü. CES 2024’te de sergilenecek olan bu soundbar, hareketlerinize gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan hiper-gerçekçi 3D ses sunmayı vaat ediyor. Görünüşe göre CES 2024’te “AI” yani yapay zeka terimini sıklıkla göreceğiz.

    Razer'dan AI destekli soundbar

    Razer Leviathan V2 V2 Pro'nun en önemli özelliği, entegre mikrofonlar kullanarak başınızı takip edebilmesi. Bu, soundbar'ın hüzmelemesini sürekli olarak ayarlamasını ve kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi için ses dalgalarını doğrudan kulaklarınıza yönlendirmesini sağlıyor.

    V2 Pro ayrıca, sesinizin uzamsal doğruluğunu daha da artıran bir sanal surround ses teknolojileri paketi olan THX Spatial Audio desteğine sahip. Böylece sadece her yönden gelen sesleri duymakla kalmayacak, aynı zamanda seslerin tam yerini de çarpıcı bir hassasiyetle belirleyebileceksiniz. Akıllı özelliklerinin ötesinde, V2 Pro saf ses kalitesi konusunda da iddialı. Beş adet tam aralıklı 2 inç sürücü ve güçlü bir subwoofer içeren çok sürücülü tasarım kullanılıyor.

    Oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer, sürpriz olmayacak şekilde kişiselleştirme seçeneğini de unutmuyor. V2 Pro, aydınlatmasını 16,8 milyon renk ve sayısız ışık efektiyle kişiselleştirmenize olanak tanıyan Razer Chroma RGB ile donatılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.0, 3,5 mm ses jakı ve USB dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri de kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca hoparlörü Razer Audio App ve Leiyun yazılımını kullanarak kontrol edebilir, EQ ayarlarını yapabilir, aydınlatmayı özelleştirebilir ve diğer ayarlamaları yapabilirsiniz.

    Soundbar şu anda Çin'de JD.com dahil olmak üzere çeşitli e-ticaret platformlarından satın alınabilir durumda. Razer Leviathan V2 Pro fiyatı ise yaklaşık 550 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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