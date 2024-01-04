Razer Leviathan V2 Pro: Yapay zeka ile kafa takibi yapabilen soundbar

Tam Boyutta Gör Razer, yapay zeka destekli kafa takibi ile beamforming teknolojisine sahip yeni Leviathan V2 Pro soundbar'ını piyasaya sürdü. CES 2024’te de sergilenecek olan bu soundbar, hareketlerinize gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan hiper-gerçekçi 3D ses sunmayı vaat ediyor. Görünüşe göre CES 2024’te “AI” yani yapay zeka terimini sıklıkla göreceğiz.

Razer'dan AI destekli soundbar

Razer Leviathan V2 V2 Pro'nun en önemli özelliği, entegre mikrofonlar kullanarak başınızı takip edebilmesi. Bu, soundbar'ın hüzmelemesini sürekli olarak ayarlamasını ve kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi için ses dalgalarını doğrudan kulaklarınıza yönlendirmesini sağlıyor.

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V2 Pro ayrıca, sesinizin uzamsal doğruluğunu daha da artıran bir sanal surround ses teknolojileri paketi olan THX Spatial Audio desteğine sahip. Böylece sadece her yönden gelen sesleri duymakla kalmayacak, aynı zamanda seslerin tam yerini de çarpıcı bir hassasiyetle belirleyebileceksiniz. Akıllı özelliklerinin ötesinde, V2 Pro saf ses kalitesi konusunda da iddialı. Beş adet tam aralıklı 2 inç sürücü ve güçlü bir subwoofer içeren çok sürücülü tasarım kullanılıyor.

Oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer, sürpriz olmayacak şekilde kişiselleştirme seçeneğini de unutmuyor. V2 Pro, aydınlatmasını 16,8 milyon renk ve sayısız ışık efektiyle kişiselleştirmenize olanak tanıyan Razer Chroma RGB ile donatılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.0, 3,5 mm ses jakı ve USB dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri de kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca hoparlörü Razer Audio App ve Leiyun yazılımını kullanarak kontrol edebilir, EQ ayarlarını yapabilir, aydınlatmayı özelleştirebilir ve diğer ayarlamaları yapabilirsiniz.

Soundbar şu anda Çin'de JD.com dahil olmak üzere çeşitli e-ticaret platformlarından satın alınabilir durumda. Razer Leviathan V2 Pro fiyatı ise yaklaşık 550 dolar.

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Razer, kafa takibi yapan yapay zekalı soundbar tanıttı