Razer Leviathan V2 ses sistemi oyuncular için geliyor

Son dönemde daha çok kişisel oyuncu ekipmanları ve dizüstü bilgisayar ürünleri ile pazarda gördüğümüz Razer, uzun bir aradan sonra bar şeklinde oyunculara sunduğu Leviathan adındaki ses sistemini güncelliyor.
Razer Leviathan V2 özellikleri ve fiyatı
İlk nesli 2014 yılında piyasaya sürülen Razer Leviathan V2 ses sistemi oturma odasında yoğun bir ses tecrübesi yaşatırken oyuncular için de önemli bir alternatif olacak. Şık ve kompakt görünüme sahip ses sistemi monitörünüzün altına sığacak şekilde tasarlanmış.
65W gücündeki ses sisteminde atanmış bir subwoofer yer alırken kablolu ve kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Subwoofer sadece kablo üzerinden bağlanıyor. THX Spatial Audio teknolojisi ise çevresel ve stereo sesleri zenginleştirerek 3 boyutlu sesler üretiyor. Synapse yazılımı ile stereo ve THX arasında geçiş yapılabiliyor.
Razer Chroma RGB aydınlatmaya sahip olan sistem diğer Chroma ürünleri ile uyum sağlayabiliyor. Razer mobil uygulamalarıyla da kullanılabilen Razer Leviathan V2 ses sistemi 250 Avro fiyat etiketi ile satılacak.
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peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)