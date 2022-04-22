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    Razer Leviathan V2 ses sistemi oyuncular için geliyor

    Razer Leviathan V2 ekran altı ses sistemi hem kablolu hem kablosuz bağlantı kurarken THX Spatial Audio ile 3 boyutlu sesler üretebiliyor. Razer Leviathan V2 özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Razer Leviathan V2
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde daha çok kişisel oyuncu ekipmanları ve dizüstü bilgisayar ürünleri ile pazarda gördüğümüz Razer, uzun bir aradan sonra bar şeklinde oyunculara sunduğu Leviathan adındaki ses sistemini güncelliyor. 

    Razer Leviathan V2 özellikleri ve fiyatı

    İlk nesli 2014 yılında piyasaya sürülen Razer Leviathan V2 ses sistemi oturma odasında yoğun bir ses tecrübesi yaşatırken oyuncular için de önemli bir alternatif olacak. Şık ve kompakt görünüme sahip ses sistemi monitörünüzün altına sığacak şekilde tasarlanmış. 

    65W gücündeki ses sisteminde atanmış bir subwoofer yer alırken kablolu ve kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Subwoofer sadece kablo üzerinden bağlanıyor. THX Spatial Audio teknolojisi ise çevresel ve stereo sesleri zenginleştirerek 3 boyutlu sesler üretiyor. Synapse yazılımı ile stereo ve THX arasında geçiş yapılabiliyor. 

    Razer Chroma RGB aydınlatmaya sahip olan sistem diğer Chroma ürünleri ile uyum sağlayabiliyor. Razer mobil uygulamalarıyla da kullanılabilen Razer Leviathan V2 ses sistemi 250 Avro fiyat etiketi ile satılacak. 
     

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    NewSphere 23 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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