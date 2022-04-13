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    Razer ve Lambda’dan yapay zekâ için dizüstü

    Razer ve Lambda firmaları bir araya gelerek makine öğrenme çalışmaları için taşınabilir bir şekilde kaynaklara erişim sağlayabilen Razer x Lambda Tensorbook dizüstü modelini duyurdu.
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    Razer x Lambda Tensorbook
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    Razer markasını daha çok oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarları ile tanıyoruz ancak zaman zaman farklı alanlara yönelik çalışmaları da oluyor. Razer x Lambda Tensorbook yapay zekâ çalışmalarına yönelik bir dizüstü modeli.

    Razer x Lambda Tensorbook özellikleri ve fiyatı

    Lambda makine öğrenme odaklı bilgisayar sistemleri geliştiriyor ve buna yönelik çeşitli yazılımları mevcut. Yapay zekâ mühendislerinin kaynaklara daha kolay erişimini sağlamayı amaçlayan Lambda ile Razer bir araya geldi. 

    Razer x Lambda Tensorbook adındaki dizüstü modeli serinin en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Donanım tarafı Razer’a emanet edilmiş. Core i7-11800H işlemci, NVIDIA RTX 3080 Max-Q ekran kartı, 64GB DDR4 RAM, 2TB SSD depolama, Thunderbolt 4, USB 3.2 Tip-C bağlantıları şeklinde özellikler mevcut. 

    Ubuntu Linux 20.04 LTS işletim sistemi ile gelen dizüstünde Lambda Stack adı verilen makine öğrenme yazılım seti kurulu. PyTorch, TensorFlow, CUDA, cuDNN gibi yazılımlar tek bir ara yüz altında toplanmış. Böylece mühendislerin mobilize olması sağlanacak. Razer x Lambda Tensorbook dizüstü için 3499$ fiyat etiketi belirlenmiş. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 6 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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