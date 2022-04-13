Razer ve Lambda’dan yapay zekâ için dizüstü

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Razer markasını daha çok oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarları ile tanıyoruz ancak zaman zaman farklı alanlara yönelik çalışmaları da oluyor. Razer x Lambda Tensorbook yapay zekâ çalışmalarına yönelik bir dizüstü modeli.

Razer x Lambda Tensorbook özellikleri ve fiyatı

Lambda makine öğrenme odaklı bilgisayar sistemleri geliştiriyor ve buna yönelik çeşitli yazılımları mevcut. Yapay zekâ mühendislerinin kaynaklara daha kolay erişimini sağlamayı amaçlayan Lambda ile Razer bir araya geldi.

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Razer x Lambda Tensorbook adındaki dizüstü modeli serinin en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Donanım tarafı Razer’a emanet edilmiş. Core i7-11800H işlemci, NVIDIA RTX 3080 Max-Q ekran kartı, 64GB DDR4 RAM, 2TB SSD depolama, Thunderbolt 4, USB 3.2 Tip-C bağlantıları şeklinde özellikler mevcut.

Ubuntu Linux 20.04 LTS işletim sistemi ile gelen dizüstünde Lambda Stack adı verilen makine öğrenme yazılım seti kurulu. PyTorch, TensorFlow, CUDA, cuDNN gibi yazılımlar tek bir ara yüz altında toplanmış. Böylece mühendislerin mobilize olması sağlanacak. Razer x Lambda Tensorbook dizüstü için 3499$ fiyat etiketi belirlenmiş.



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Razer x Lambda Tensorbook tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı