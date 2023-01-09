Realme yeni yılın ilk telefonunu duyurdu

Tam Boyutta Gör 2023 yılı için büyük planları olan realme markası aradaki zamanı boşa geçirmek istemiyor. Realme 10 4G yeni yılda uygun fiyatlı ancak tatmin edici bir donanım arayan tüketicileri hedefleyecek.

Realme 10 4G özellikleri ve fiyatı

6.4 inçlik Super AMOLED ekran

Helio G99 yonga seti

4GB/8GB LPDDR4X RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

170$ (4GB/64GB), 206$ (8GB/128GB)

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Realme 10 4G akıllı telefon modeli fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor. Ekranda 90Hz tazeleme hızı sunulurken 360Hz dokunmatik tarama hızı mevcut. USB Type-C portu, microSD desteği, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ve NFC diğer özellikleri arasında. Realme 10 4G ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

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Realme 10 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı