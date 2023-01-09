Realme yeni yılın ilk telefonunu duyurdu

Realme 10 4G özellikleri ve fiyatı
- 6.4 inçlik Super AMOLED ekran
- Helio G99 yonga seti
- 4GB/8GB LPDDR4X RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 170$ (4GB/64GB), 206$ (8GB/128GB)
Realme 10 4G akıllı telefon modeli fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor. Ekranda 90Hz tazeleme hızı sunulurken 360Hz dokunmatik tarama hızı mevcut. USB Type-C portu, microSD desteği, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ve NFC diğer özellikleri arasında. Realme 10 4G ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..