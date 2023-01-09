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    Realme yeni yılın ilk telefonunu duyurdu

    Realme 10 4G akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, LPDDR4X RAM, 50MP ana kamera, 33W hızlı şarj gibi detaylar yer alıyor. 
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    Realme 10 4G özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    2023 yılı için büyük planları olan realme markası aradaki zamanı boşa geçirmek istemiyor. Realme 10 4G yeni yılda uygun fiyatlı ancak tatmin edici bir donanım arayan tüketicileri hedefleyecek.

    Realme 10 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.4 inçlik Super AMOLED ekran
    • Helio G99 yonga seti
    • 4GB/8GB LPDDR4X RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 170$ (4GB/64GB), 206$ (8GB/128GB)

    Realme 10 4G akıllı telefon modeli fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor. Ekranda 90Hz tazeleme hızı sunulurken 360Hz dokunmatik tarama hızı mevcut. USB Type-C portu, microSD desteği, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ve NFC diğer özellikleri arasında. Realme 10 4G ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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