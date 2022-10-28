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    Realme 10 ile Realme 10 Pro Plus'ın ne zaman tanıtılacağı açıklandı

    Realme 10 serisi hakkında sızdırılan bilgiler teknoloji gündemini bir süre boyunca meşgul etmişti. Bunun farkında olan Çinli firma resmî Twitter hesabından bu konu hakkında bir açıklama yayımladı.
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    Realme 10 serisi Tam Boyutta Gör
    "İleriye sıçrayan teknolojiler" olarak nitelendirilen Realme 10 modelleri tasarım, ekran ve fiyat konusunda rakiplerini sollamaya çalışacak. Bu seride Realme 10 ve Realme 10 Pro Plus olmak üzere iki çeşit ürün mevcut.

    Realme 10 serisi ne zaman tanıtılacak?

    Çin'de Redmi Note 12 serisi tanıtıldı. Xiaomi 210 W şarj ve 200 MP ISOCELL HPX kameralar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Realme'nin yeni cihazları orta segmentteki akıllı telefonları seven kişilere hitap edecek.

    Realme tarafından yayımlanan ilgili iletide Realme 10 serisinin önümüzdeki ay tanıtılacağı resmen doğrulandı. Redmi Note 12'nin Realme 10 ile nasıl rekabet edeceğini görmeye çok az kaldı.

    Realme 10 4G'ye Helio G99 isimli işlemci güç verecek. Bu işlemcide 2 adet 2.2 GHz hızında çalıştırılan ARM Cortex-A76 ile 6 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan ARM Cortex-A55 çekirdeği var. Bu çekirdeklere ARM Mali-G57 MC2 GPU eşlik ediyor.

    Bu ürünün 5G varyantı ise 6.7 inç büyüklüğünde olan bir LCD ekran ile donatılacak. 10 Pro Plus versiyonunda kullanıcıları kavisli bir OLED ekran karşılayacak. Bu üründe MediaTek Dimensity 1080'i görebiliriz.

    Pro varyantının olup olmayacağı henüz kesin değil. Realme 10 Pro Plus'da optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olan 50 MP'lik bir ana kamera bulunacak. Bu serinin ülkemizde satılıp satılmayacağını bilmiyoruz.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_confirms_10_series_launch_in_november-news-56297.php https://www.gizchina.com/2022/10/27/realme-10-series-will-arrive-in-november/ https://twitter.com/realmeglobal/status/1585164925886173184
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