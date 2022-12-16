5000 mAh'li Realme 10s tanıtıldı! İşte özellikleri ve yurt dışı fiyatı

Tam Boyutta Gör Realme 10 serisi Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+ modelleri ile geniş bir aile olduğu hissiyatını uyandırıyor. Realme 10s bu ailenin beşinci üyesi oldu. Kendisinin fiyatı ne ve teknik özellikleri neler sunuyor?

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Realme 10s kendisini beğendirebilecek mi?

8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapan bu akıllı telefonda 33 W'lık bir şarj teknolojisi mevcut. Bir adet microSD kart girişi ile 1 TB'a kadar alansal genişleme fırsatı sunan bu modelin arkasında 2 adet 50 MP'lik kamera var. Bu kameralardan bir tanesi ana kamera. Diğeri ise derinlik sensörü.

Realme 10s'de 9i 5G'de olmayan Hi-Res ses özelliği mevcut. Bu özellik ses kalitesini oldukça yükseltiyor. İşlemci tarafında baktığımızda ise bizi MediaTek Dimensity 810 karşılıyor. Bu işlemcinin mimarisi şu şekilde: 4 x 2.4 GHz & 4 x 2.0 GHz

Tam Boyutta Gör Ekran boyutu 6.6 inç olan bu telefon kutusundan 90 Hz Full HD Plus LCD bir ekran ve Android 12'nin teknolojisini kullanan Realme UI 3.0 ile çıkıyor.

Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde olan bir özçekim (selfie) kamerasına yer veren Realme 10s için bir parmak izi okuyucusu üretildi. 5G bağlantısı ve USB-C bağlantı noktası ile donatılan bu üründe mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Realme 10s özellikleri

Ekran: 6.6 inç, 90 Hz Full HD Plus LCD

6.6 inç, 90 Hz Full HD Plus LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 İşletim Sistemi: Realme UI 3.0 (Android 12)

Realme UI 3.0 (Android 12) RAM: 8 GB

8 GB Hafıza: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 50 MP derinlik sensörü Ön kamera: 8 MP özçekim kamerası

8 MP özçekim kamerası Batarya: 5000 mAh ve 33 W şarj teknolojisi

5000 mAh ve 33 W şarj teknolojisi Ses: Hi-Res Audio

Hi-Res Audio Bağlantı: 5G, USB-C, parmak izi okuyucusu

Realme 10s fiyatı ve çıkış tarihi

Şu anda Çin'de satışa sunulan bu telefon Realme'nin internet sitesinden satın alınabiliyor. Kendisinin çıkış tarihi 20 Aralık 2022. Bu modelin depolama kapasitelerine göre fiyat etiketleri şu şekilde:

Realme 10s fiyat listesi Hafıza RAM Fiyat 128 GB 8 GB CNY 1099 ($155 / €150) = 2.939,57 TL 256 GB 8 GB CNY 1299 ($185 / €175) = 3.474,04 TL

Not: TL fiyatları ilgili vergiler dâhil edilmeden hesaplandı.

Bu telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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