5000 mAh'li Realme 10s tanıtıldı! İşte özellikleri ve yurt dışı fiyatı

- Realme 10s kendisini beğendirebilecek mi?
- Realme 10s özellikleri
- Realme 10s fiyatı ve çıkış tarihi
- Realme 10s fiyat listesi
- Yorumlar
Realme 10s kendisini beğendirebilecek mi?
8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapan bu akıllı telefonda 33 W'lık bir şarj teknolojisi mevcut. Bir adet microSD kart girişi ile 1 TB'a kadar alansal genişleme fırsatı sunan bu modelin arkasında 2 adet 50 MP'lik kamera var. Bu kameralardan bir tanesi ana kamera. Diğeri ise derinlik sensörü.
Realme 10s'de 9i 5G'de olmayan Hi-Res ses özelliği mevcut. Bu özellik ses kalitesini oldukça yükseltiyor. İşlemci tarafında baktığımızda ise bizi MediaTek Dimensity 810 karşılıyor. Bu işlemcinin mimarisi şu şekilde: 4 x 2.4 GHz & 4 x 2.0 GHz
Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde olan bir özçekim (selfie) kamerasına yer veren Realme 10s için bir parmak izi okuyucusu üretildi. 5G bağlantısı ve USB-C bağlantı noktası ile donatılan bu üründe mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
Realme 10s özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, 90 Hz Full HD Plus LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 810
- İşletim Sistemi: Realme UI 3.0 (Android 12)
- RAM: 8 GB
- Hafıza: 128 GB ve 256 GB
- Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 8 MP özçekim kamerası
- Batarya: 5000 mAh ve 33 W şarj teknolojisi
- Ses: Hi-Res Audio
- Bağlantı: 5G, USB-C, parmak izi okuyucusu
Realme 10s fiyatı ve çıkış tarihi
Şu anda Çin'de satışa sunulan bu telefon Realme'nin internet sitesinden satın alınabiliyor. Kendisinin çıkış tarihi 20 Aralık 2022. Bu modelin depolama kapasitelerine göre fiyat etiketleri şu şekilde:
|Hafıza
|RAM
|Fiyat
|128 GB
|8 GB
|CNY 1099 ($155 / €150) = 2.939,57 TL
|256 GB
|8 GB
|CNY 1299 ($185 / €175) = 3.474,04 TL
Not: TL fiyatları ilgili vergiler dâhil edilmeden hesaplandı.
Bu telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_10s_specs_price_sale_date-news-56893.php https://buy.realme.com/cn/goods/501 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...