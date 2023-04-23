Özel Ay modu ile gelecek Realme 11 Pro+ ilk kez canlı görüntülendi

Teknoloji Editörü
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Realme’nin orta sınıf numaralı seri akıllı telefonları, performansları, kamera yetenekleri ve tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. Markanın yakında Realme 11 serisini tanıtması bekleniyor. Serinin üst modeli olacak 11 Pro+, Çinli sosyal ağ platformunda ortaya çıktı.
Weibo’da paylaşılan görsellerde
Realme 11 Pro+’ın beyaz ve altın renk seçeneği görülüyor. Telefonun arkasındaki kamera modülünün yeniden tasarlandığı, Huawei Mate 40 Pro ile benzerlik gösterdiği görülüyor. Ayrıca orta sınıf modellerdeki düz kenarlar yerine kavisli kenarlara sahip bir telefon karşımızda. Kameradan bahsetmişken, telefonun Ay fotoğrafları için özel bir mod sunacağı söyleniyor. Realme 11 Pro Plus beklenen özellikleri
Realme 11 Pro Plus, 6.7 inç, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacak. 16GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek telefon, Dimensity 7 serisi işlemciyi kullanacak. Telefonun 5000 mAh bataryası, 100w hızlı şarjı destekleyecek.
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)