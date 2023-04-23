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    Özel Ay modu ile gelecek Realme 11 Pro+ ilk kez canlı görüntülendi

    Realme 11 serisinin önemli kamera geliştirmeleri, yeni Dimensity 7 işlemci ile geleceği söyleniyor. Realme 11 Pro Plus’ın tasarımını ortaya çıkaran görüntüler paylaşıldı.
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    realme 11 pro plus canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Realme’nin orta sınıf numaralı seri akıllı telefonları, performansları, kamera yetenekleri ve tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. Markanın yakında Realme 11 serisini tanıtması bekleniyor. Serinin üst modeli olacak 11 Pro+, Çinli sosyal ağ platformunda ortaya çıktı.

    realme 11 pro plus ay modu
    Weibo’da paylaşılan görsellerde Realme 11 Pro+’ın beyaz ve altın renk seçeneği görülüyor. Telefonun arkasındaki kamera modülünün yeniden tasarlandığı, Huawei Mate 40 Pro ile benzerlik gösterdiği görülüyor. Ayrıca orta sınıf modellerdeki düz kenarlar yerine kavisli kenarlara sahip bir telefon karşımızda. Kameradan bahsetmişken, telefonun Ay fotoğrafları için özel bir mod sunacağı söyleniyor.

    Realme 11 Pro Plus beklenen özellikleri

    Realme 11 Pro Plus, 6.7 inç, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacak. 16GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek telefon, Dimensity 7 serisi işlemciyi kullanacak. Telefonun 5000 mAh bataryası, 100w hızlı şarjı destekleyecek.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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    telefonu hoparlör olarak kullanma 4. sınıfta erasmusa gidilir mi netv gold v7 assetto corsa araba dönmüyor kuba mı mondial mi

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