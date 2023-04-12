Realme Narzo N55 tanıtıldı: Uygun fiyat, Dinamik Ada ve daha fazlası

Realme Narzo N55 özellikleri
Realme Narzo N55, ortasında 8 MP özçekim kamerası için bir delik bulunan 6,72 inç boyutlarında FullHD+ 90 Hz LCD ekranla geliyor. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise Dinamik Ada benzeri Mini Kapsül ekranı diyebiliriz. Bu ekran üzerinden Realme, kullanıcıların pil durumu, veri kullanımı ve adım sayacı gibi verilere ulaşmasına fırsat tanıyacak. Ancak pil durumu harici diğer özelliklerin gelecekteki bir güncelleme aracılığıyla sunulacağını belirtelim.
Realme Narzo N55, oyunlar ve genel kullanım konusunda, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB'kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Helio G88 platformundan destek alıyor. Bu noktada 1 TB'a kadar microSD desteği sunan cihazın, daha az bellek yapılandırmasına sahip yeniden markalanmış bir Realme C55 olduğunu söyleyebiliriz.
Prime Blue ve Prime Black renklerinde satışa sunulacak Realme Narzo N55'in diğer öne çıkan özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, UltraBoom hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Realme Narzo N55'in 4+64GB sürümü 135 dolar, 8+128GB sürümü ise 160 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak.
Realme Narzo N55 Özellikleri:
- Ekran: 6,72 inç, IPS LCD, FHD+, 90 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G88
- Bellek: 4/8 GB RAM
- Depolama: 64/128 GB
- Pil: 5.000 mAh 33W hızlı şarj
- Arka Kamera: 64 MP, f/1.8, 1/2", 0.7µm, PDAF birincil, 2 MP, f/2.4 derinlik
- Ön Kamera: 8 MP f/2.0
- İşletim sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
Realme Narzo N55 Fiyatı:
- 4 GB + 64 GB - 135 dolar
- 8 GB + 128 GB - 160 dolar
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