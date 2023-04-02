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    Realme 11 Pro tasarımı belli oldu: Xiaomi 13 Ultra'ya benziyor

    Realme'nin yeni telefonu Realme 11 Pro modelinin tasarımı sızdırıldı. Peki önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Realme 11 Pro neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Realme 11 Pro tasarımı belli oldu: Xiaomi 13 Ultra'ya benziyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Realme, yakında yeni telefonu Realme 11 Pro modelini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak bir süredir sızıntılarını duymaya başladığımız telefon, daha önce Bluetooth SIG sertifikasyon veri tabanında listelenmişti. Şimdi de Realme 11 Pro, yenilikçi tasarımıyla TENAA'da görüntülendi. 

    Realme 11 Pro özellikleri belli oldu

    Sertifikasyon veri tabanında "RMX3770" model numarasıyla listelenen Realme 11 Pro, 2022 Kasım ayında piyasaya sürülen Realme 10 Pro'nun halefi niteliğinde olacak. Bilmeyenler için Realme 10 Pro 5G, Realme 9 Pro 5G ile neredeyse aynı. 6,72 inç 120Hz LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti ve 108MP+2MP çift kamera tasarımıyla vitrine çıktı. Realme 11 Pro'nun ise selefine kıyasla önemli yükseltmeler içermesi bekleniyor.

    Realme 11 Pro tasarımı belli oldu: Xiaomi 13 Ultra'ya benziyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Realme 11 Pro'nun kavisli kenarlara sahip ortalanmış delikli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise, Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Bu bölümün merkezinde birincil kamera sensörü, her iki yanında ise iki adet ikincil lens konumlandırılmış. Hemen üzerinde ise bir LED flaş bulunuyor.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme 11 Pro, 5G destekli yeni bir MediaTek Dimensity platformundan güç alacak. Cihazın önümüzdeki Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, teknik özelliklerine ilişkin daha fazla detay henüz açıklanmadı. Ancak günümüzde Realme, kayda değer özellikleri uygun bir fiyatla birleştiriyor. Dolayısıyla Realme 11 Pro'nun bu trendi sürdüreceğini düşünüyoruz. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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