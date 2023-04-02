Realme 11 Pro tasarımı belli oldu: Xiaomi 13 Ultra'ya benziyor

Realme 11 Pro özellikleri belli oldu
Sertifikasyon veri tabanında "RMX3770" model numarasıyla listelenen Realme 11 Pro, 2022 Kasım ayında piyasaya sürülen Realme 10 Pro'nun halefi niteliğinde olacak. Bilmeyenler için Realme 10 Pro 5G, Realme 9 Pro 5G ile neredeyse aynı. 6,72 inç 120Hz LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti ve 108MP+2MP çift kamera tasarımıyla vitrine çıktı. Realme 11 Pro'nun ise selefine kıyasla önemli yükseltmeler içermesi bekleniyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme 11 Pro, 5G destekli yeni bir MediaTek Dimensity platformundan güç alacak. Cihazın önümüzdeki Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, teknik özelliklerine ilişkin daha fazla detay henüz açıklanmadı. Ancak günümüzde Realme, kayda değer özellikleri uygun bir fiyatla birleştiriyor. Dolayısıyla Realme 11 Pro'nun bu trendi sürdüreceğini düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı