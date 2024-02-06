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    Realme 12 Pro Plus'ın şeffaf arka kapaklı versiyonu ortaya çıktı

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme 12 Pro serisinin şeffaf arka kapaklı modeli ortaya çıktı. Realme Avrupa CEO'su Francis Wong telefonun şeffaf kapaklı fotoğrafını paylaştı.
    Realme 12 Pro Plus'ın şeffaf arka kapaklı versiyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme 12 Pro serisinin şeffaf arka kapaklı modeli ortaya çıktı. Realme Avrupa CEO'su Francis Wong telefonun şeffaf kapaklı fotoğrafını paylaştı.

    CEO tarafından paylaşılan fotoğrafta telefonun modeli belirtilmese de Realme 12 Pro+ olduğu anlaşılıyor. Altın rengi kamera adası çerçevesine sahip telefonda periskop kamera ve diğer iki sensör görünüyor. Kameraların yerleşimi telefonun Realme 12 Pro+ olduğunu gösteriyor. Telefonun şeffaf arka kapaklı versiyonu sınırlı sayıda üretilebilir.

    Realme 12 Pro serisinin tepe modeli olan 12 Pro+, 6,7 inç OLED ekrana, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kurulumuna sahip. Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle satılıyor.

    Realme 12 Pro+, arka yüzünde 50MP IMX 890 (f/1,8, OIS) birincil, 3x optik zoom sunan 64MP (f/2.8) periskop telefoto ve 8MP (f/2.2) geniş açı sensörlerine sahip. Ön tarafta ise 32MP Sony sensörünü içeren selfie kamerası yer alıyor. 161.5 x 74 x 8.8 mm ölçülerinde ve 196 g ağırlığında olan telefon, Mavi ve Bej renklere ek olarak Explorer Red adlı özel bir model içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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