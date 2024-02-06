Realme 12 Pro Plus'ın şeffaf arka kapaklı versiyonu ortaya çıktı

CEO tarafından paylaşılan fotoğrafta telefonun modeli belirtilmese de Realme 12 Pro+ olduğu anlaşılıyor. Altın rengi kamera adası çerçevesine sahip telefonda periskop kamera ve diğer iki sensör görünüyor. Kameraların yerleşimi telefonun Realme 12 Pro+ olduğunu gösteriyor. Telefonun şeffaf arka kapaklı versiyonu sınırlı sayıda üretilebilir.
Realme 12 Pro serisinin tepe modeli olan 12 Pro+, 6,7 inç OLED ekrana, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kurulumuna sahip. Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle satılıyor.
Realme 12 Pro+, arka yüzünde 50MP IMX 890 (f/1,8, OIS) birincil, 3x optik zoom sunan 64MP (f/2.8) periskop telefoto ve 8MP (f/2.2) geniş açı sensörlerine sahip. Ön tarafta ise 32MP Sony sensörünü içeren selfie kamerası yer alıyor. 161.5 x 74 x 8.8 mm ölçülerinde ve 196 g ağırlığında olan telefon, Mavi ve Bej renklere ek olarak Explorer Red adlı özel bir model içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.