Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme 12 Pro serisinin şeffaf arka kapaklı modeli ortaya çıktı. Realme Avrupa CEO'su Francis Wong telefonun şeffaf kapaklı fotoğrafını paylaştı.

CEO tarafından paylaşılan fotoğrafta telefonun modeli belirtilmese de Realme 12 Pro+ olduğu anlaşılıyor. Altın rengi kamera adası çerçevesine sahip telefonda periskop kamera ve diğer iki sensör görünüyor. Kameraların yerleşimi telefonun Realme 12 Pro+ olduğunu gösteriyor. Telefonun şeffaf arka kapaklı versiyonu sınırlı sayıda üretilebilir.

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Realme 12 Pro serisinin tepe modeli olan 12 Pro+, 6,7 inç OLED ekrana, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kurulumuna sahip. Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle satılıyor.

Realme 12 Pro+, arka yüzünde 50MP IMX 890 (f/1,8, OIS) birincil, 3x optik zoom sunan 64MP (f/2.8) periskop telefoto ve 8MP (f/2.2) geniş açı sensörlerine sahip. Ön tarafta ise 32MP Sony sensörünü içeren selfie kamerası yer alıyor. 161.5 x 74 x 8.8 mm ölçülerinde ve 196 g ağırlığında olan telefon, Mavi ve Bej renklere ek olarak Explorer Red adlı özel bir model içeriyor.

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Realme 12 Pro Plus'ın şeffaf arka kapaklı versiyonu ortaya çıktı