Realme 14T'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Realme 14T beklenen özellikleri
Buna göre Realme 14T, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak. MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB varyantlarıyla piyasaya çıkacak.
Realme 14T, batarya tarafında iddialı olacak. 6.000 mAh kapasiteli pille gelmesi beklenen telefon, 45W hızlı şarj desteği sunacak.
Diğer önemli özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, NFC desteği ve IP69 su ve toza dayanıklılık yer alacak. 7,9 mm kalınlığında ve 196 gr ağırlığında olan Realme 14T, büyük bataryasına rağmen nispeten ince kalmayı başarıyor.
Lansman tarihi henüz bilinmese de, bu sızıntılar Realme'nin yakında telefonu tanıtabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!