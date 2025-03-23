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    Realme 14T'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Realme'nin bir sonraki orta sınıf akıllı telefonu Realme 14T'nin yüksek kaliteli render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Telefon neler sunacak?  
    Realme 14T'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme'nin bir sonraki orta sınıf akıllı telefonu Realme 14T'nin yüksek kaliteli render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Realme 14T beklenen özellikleri

    Buna göre Realme 14T, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak. MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB varyantlarıyla piyasaya çıkacak.

    Realme 14T, batarya tarafında iddialı olacak. 6.000 mAh kapasiteli pille gelmesi beklenen telefon, 45W hızlı şarj desteği sunacak.

    Realme 14T'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında, 50MP OmniVision OV50D ana sensöre, 2MP makro kameranın eşlik etmesi bekleniyor. Ön tarafta ise 16MP Sony IMX480 sensörüne sahip selfie kamerası yer alacak.

    Diğer önemli özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, NFC desteği ve IP69 su ve toza dayanıklılık yer alacak. 7,9 mm kalınlığında ve 196 gr ağırlığında olan Realme 14T, büyük bataryasına rağmen nispeten ince kalmayı başarıyor.

    Lansman tarihi henüz bilinmese de, bu sızıntılar Realme'nin yakında telefonu tanıtabileceğini gösteriyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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