Realme, 25 Mayıs'ta tam 8 yeni cihaz duyuracak

Realme, 25 Mayıs tarihinde aynı anda 8 yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket söz konusu tarihte çevrimiçi formatta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı.İlginizi Çekebilir Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak
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Yayınlanan posterde bir akıllı telefon, bir taşınabilir şarj aleti ve bir de kablosuz kulaklık yer alıyor. Lansman etkinliğinde tanıtılacak ürünlerle ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı.
Blade Runner geliyor
Bir başka poster Realme'nin yeni akıllı telefonunun "Blade Runner" kod adına sahip olduğunu doğruladı. Henüz bu modelin gerçek isminin ne olacağı bilinmiyor.
Blade Runner (üstteki resim) yeni bir oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkabileceği gibi Realme X3 serisinin bir parçası olarak da piyasaya sürülebilir. Tüm detayları yaklaşık iki hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.
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8 model nedir yaa...
Dünya çok kısa süre içinde teknoloji çöpüne dönecek . Telefon üreticileri bile artık kaç tane model çıkardığını bile unutmaya başlayacak