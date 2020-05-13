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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, 25 Mayıs'ta tam 8 yeni cihaz duyuracak

    Realme, 25 Mayıs tarihinde çok sayıda cihaz ve akıllı telefon tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Çinli şirket lansmanda merakla beklenen Blade Runner kod adlı telefonunu da duyuracak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme, 25 Mayıs'ta tam 8 yeni cihaz duyuracak
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    Realme, 25 Mayıs tarihinde aynı anda 8 yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket söz konusu tarihte çevrimiçi formatta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı.

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    Yayınlanan posterde bir akıllı telefon, bir taşınabilir şarj aleti ve bir de kablosuz kulaklık yer alıyor. Lansman etkinliğinde tanıtılacak ürünlerle ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı.

    Realme, 25 Mayıs'ta tam 8 yeni cihaz duyuracak
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    Blade Runner geliyor

    Bir başka poster Realme'nin yeni akıllı telefonunun "Blade Runner" kod adına sahip olduğunu doğruladı. Henüz bu modelin gerçek isminin ne olacağı bilinmiyor.

    Blade Runner (üstteki resim) yeni bir oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkabileceği gibi Realme X3 serisinin bir parçası olarak da piyasaya sürülebilir. Tüm detayları yaklaşık iki hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mtanhu (murat ) 2 gün
    bi yerden sonra bu firmaların çoğu ya çekilecek pazardan yada küçülecek.
    8 model nedir yaa...
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    celik44 (hmt çlk) 2 gün
    Şu mantar gibi telefon türeten çinli firmalar konsol işine de girse rekabeti orada da kızıştırsalar, varsa yoksa mobil
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 gün
    evet cidden o kadar çok model çıkıyor ki insan yeter artık diyor .
    Dünya çok kısa süre içinde teknoloji çöpüne dönecek . Telefon üreticileri bile artık kaç tane model çıkardığını bile unutmaya başlayacak
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    koyunsayar 2 gün
    İnsanlığı corona değil daha hızlı çoğalan bu çin telefonları yiyecek
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