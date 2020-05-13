Realme, 25 Mayıs'ta tam 8 yeni cihaz duyuracak

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Realme, 25 Mayıs tarihinde aynı anda 8 yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket söz konusu tarihte çevrimiçi formatta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı.

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Yayınlanan posterde bir akıllı telefon, bir taşınabilir şarj aleti ve bir de kablosuz kulaklık yer alıyor. Lansman etkinliğinde tanıtılacak ürünlerle ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı.

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Blade Runner geliyor

Bir başka poster Realme'nin yeni akıllı telefonunun "Blade Runner" kod adına sahip olduğunu doğruladı. Henüz bu modelin gerçek isminin ne olacağı bilinmiyor.

Blade Runner (üstteki resim) yeni bir oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkabileceği gibi Realme X3 serisinin bir parçası olarak da piyasaya sürülebilir. Tüm detayları yaklaşık iki hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.

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