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    Google Mesajlar gelen iletilere emojili tepkileri test ediyor

    Google'ın Mesajlar uygulaması, RCS özelliğinin de yavaş yavaş yaygınlaşmasıyla birlikte Apple iPhone sahiplerinin tek kullanıcısı olduğu özelliklere sahip oluyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Mesajlar gelen iletilere emojili tepkileri test ediyor

    RCS sisteminin yavaş yavaş dünya çapına aktif hâle gelmesi ile birlikte SMS ile mümkün olmayan özellikler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. iPhone kullananların iMessage’dan, diğer herkesin ise muhtemelen Twitter’dan aşina olduğu mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, Google’ın resmi SMS ve RCS uygulaması olan Mesajlar’a geliyor.

    Reddit üzerinde paylaşılan bir gönderide ortaya çıkan özellik, karşı tarafın mesajına tepki olarak emojilerin kullanılmasına imkan sağlıyor. Eğer karşı taraf da aynı özelliğe sahipse tepkiyi görebiliyor. Alıcıda özellik yoksa tepkiyi ve tepki verilen mesajı içeren yeni bir mesaj alıyor.

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    Özelliğin şimdiki test aşaması üzerinden yorum yapmak çok doğru olmasa da şimdilik 7 farklı emoji çeşidiyle tepki vermek mümkün. Mesajlara tepki vermek için ise üzerine basılı tutmak baloncuğun çıkmasını sağlıyor.

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    Şimdlik sadece iki tarafın da RCS desteğine sahip olduğu durumlarda kusursuz çalışan özellik, gelecekte Android kullanıcılarına iMessage gibi fonksiyonelliği sunacak.

    Mesajlar Mesajlar Mesajlar Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün
    Önce mesaj içinden metin seçme özelliği getirsinler böyle boş şeylerle uğraşacaklarına
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    alemburda34 2 gün Xtrud
    hakikaten deli ediyor uzun bir kod geliyor alana kadar yok başından sil yok sonundan sil gına geliyor.
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