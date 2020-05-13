Google Mesajlar gelen iletilere emojili tepkileri test ediyor

RCS sisteminin yavaş yavaş dünya çapına aktif hâle gelmesi ile birlikte SMS ile mümkün olmayan özellikler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. iPhone kullananların iMessage’dan, diğer herkesin ise muhtemelen Twitter’dan aşina olduğu mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, Google’ın resmi SMS ve RCS uygulaması olan Mesajlar’a geliyor.

Reddit üzerinde paylaşılan bir gönderide ortaya çıkan özellik, karşı tarafın mesajına tepki olarak emojilerin kullanılmasına imkan sağlıyor. Eğer karşı taraf da aynı özelliğe sahipse tepkiyi görebiliyor. Alıcıda özellik yoksa tepkiyi ve tepki verilen mesajı içeren yeni bir mesaj alıyor.

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Özelliğin şimdiki test aşaması üzerinden yorum yapmak çok doğru olmasa da şimdilik 7 farklı emoji çeşidiyle tepki vermek mümkün. Mesajlara tepki vermek için ise üzerine basılı tutmak baloncuğun çıkmasını sağlıyor.

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Şimdlik sadece iki tarafın da RCS desteğine sahip olduğu durumlarda kusursuz çalışan özellik, gelecekte Android kullanıcılarına iMessage gibi fonksiyonelliği sunacak.

Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

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