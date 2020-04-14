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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 6 lansmanı için canlı yayındayız

    Bugün saat 14.00'de Realme 6 modellerinin Türkiye tanıtımı etkinliğini canlı yayında yorumluyoruz. Telefonların özelliklerini ve fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız.
    44 dk.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Realme 6 lansmanı için canlı yayındayız
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    Realme’nin Mart ayında tanıttığı Realme 6 serisi akıllı telefon modellerinin Türkiye lansmanı yapılacak. Bugün saat 14.00’de başlayacak Realme Türkiye lansmanını, Erdi Özüağ ve Burak Şolt ile birlikte canlı yayında değerlendireceğiz.

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    Canlı yayında Realme 6 serisi yeni telefonların özelliklerini anlatacak ve fikirlerimizi paylaşacağız. Bugün Realme 6, Realme 6i ve Realme 6 Pro modellerinin tanıtımı yapılacak. Bu modellerin ve belki başka Realme marka ürünlerin Türkiye fiyatı açıklanacak.

    Ayrıca Bkz. "Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi"

    Canlı yayın sonrasında Instagram sayfamızdan 1 kişiye Realme 6i ve 3 kişiye Realme Buds kablosuz kulaklık hediye edeceğiz. Duyuru için Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz:

    https://www.instagram.com/donanimhabercom



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    [email protected] (emor emor) 14 dk.
    Yeni oyuncaklarımız hayırlı olsun, fiyatlar tahminen 6i için 1.900, 6pro için de 2600 civarlarında olur.
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