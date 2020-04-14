Realme 6 lansmanı için canlı yayındayız

Tam Boyutta Gör

Realme’nin Mart ayında tanıttığı Realme 6 serisi akıllı telefon modellerinin Türkiye lansmanı yapılacak. Bugün saat 14.00’de başlayacak Realme Türkiye lansmanını, Erdi Özüağ ve Burak Şolt ile birlikte canlı yayında değerlendireceğiz.

İlginizi Çekebilir

Realme 6 ve 6 Pro modellerinin piyasaya sürüleceği resmen onaylandı

Canlı yayında Realme 6 serisi yeni telefonların özelliklerini anlatacak ve fikirlerimizi paylaşacağız. Bugün Realme 6, Realme 6i ve Realme 6 Pro modellerinin tanıtımı yapılacak. Bu modellerin ve belki başka Realme marka ürünlerin Türkiye fiyatı açıklanacak.

Ayrıca Bkz. "Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi"

Canlı yayın sonrasında Instagram sayfamızdan 1 kişiye Realme 6i ve 3 kişiye Realme Buds kablosuz kulaklık hediye edeceğiz. Duyuru için Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz:

https://www.instagram.com/donanimhabercom

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.