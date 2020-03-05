Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat

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Ülkemizde de faaliyet gösteren Realme markasının merakla beklenen Realme 6 ve Realme 6 Pro akıllı telefon modelleri tanıtıldı. Giriş ve orta alt seviyeye odaklanan yeni telefonlar verimli işlemci ile çok uygun fiyatlara sahip.

Realme 6 özellikleri ve fiyatı

Realme 6 modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Delikli çentik tasaırmı ile ekran-kasa oranı yüzde 90.5 seviyesine ulaşırken Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi uygulanmış. Parmak izi okuyucu yan tarafa entegre. Ekran otomatik olarak 60Hz-90Hz tazeleme hızları arasında geçiş yapıyor.

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Yonga seti tarafında Helio G90T yer alıyor. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. Yanında farklı LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 bellek seçenekleri sunuluyor.

Telefonun arka kısmında 64MP çözünürlüğünde Samsung ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde monokrom sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka sayesinde gelişmiş gece çekimi, güzellik modu, HDR gibi modlar mümkün oluyor.

4300mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile sadece 60 dakikada şarj olabildiği Realme 6 için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB - 175$

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6 GB RAM + 128 GB – 204$

8 GB RAM + 128 GB storage – 218$

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Realme 6 Pro özellikleri ve fiyatı

Realme 6 Pro modeli tasarım açısından Realme 6 ile hemen hemen aynı. Sadece ön tarafta çift kamera için çentik ayrılmış. Donanım tarafında bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi 8nm sürecindeki Snapdragon 720G yonga seti.

2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerin yer aldığı Snapdragon 720G ilk kez bu telefonda kullanılıyor. Daha iyi görüntü ve sinyal işlemcileri sayesinde kamera ile ses tarafında öne çıkıyor.

Diğer bir farklılık ise arka kamerada. Ultra geniş sensör yerine 2x telefoto sensör kullanılmış ve 20x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Çok daha iyi gece çekimleri için NightScape 3 yazılımı entegre edilmiş. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX471 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensörden oluşuyor. Sistem RAW formata da izin veriyor.

Dolby Atmos ve Hi-Res ses teknolojileri yanında çift bant GPS barındıran Realme 6 Pro için fiyatler şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB - 232$

6 GB RAM + 128 GB - 245$

8 GB RAM + 128 GB – 259$

https://www.gizmochina.com/2020/03/05/realme-6-6-pro-with-90hz-display-snapdragon-720g-and-30w-fast-charging/

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