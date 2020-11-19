Realme 7 5G Avrupa'da piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

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Realme 7 serisine 5G özellikli yeni bir telefon eklendi. Realme,bugün İngiltere'de yapılan bir sanal etkinlikte 'Herkes için 5G' sloganıyla Realme 7 5G'yi tanıttı. Realme 7 5G, 5G özellikli Mediatek Dimensity 800U yonga setinden güç alıyor. Telefon ayrıca bataryasıyla da dikkat çekiyor. Realme 7 5G, 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Şirkete göre cihaz, piyasadaki en ucuz çift 5G bağlantılı telefon durumunda.

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Realme 7 5G özellikleri

Realme 7 5G, 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+(1080 x 2340) IPS LCD'ye sahip. Ekran, 120 Hz yüksek yenileme hızı sunuyor.

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Realme 7 5G geliyor: Tanıtım tarihi resmileşti

Realme 7 5G,5G destekli Dimensity 800U yonga setinden güç alacak. Realme, yükseltilmiş CPU'nun performansta %11 ve GPU'da %28 artış sağlayacağını söylüyor. Bununla birlikte, oyun için Realme'nin yeni 'rekabet modu', oyun alanı ve oyun asistanı özelliklerinin yanı sıra dokunma tepkisini %35, oyun performansını %20 artırmaya yardımcı olacak.

Realme 7 5G, 6GB RAM ve 128GB depolama ile tek seçeneğe sahip.

Cihaz, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil lens, 119 derecelik görüş alanına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel monokrom sensör içeren dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Önde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor.

Cihaz, Android 10 tabanlı Realme UI çalıştırıyor. Parmak izi okuyucu, telefonun yan tarafında yer alan güç tuşuna entegre edilmiş. Realme 7 5G, %0-100 şarjı 65 dakika süren 30W Dart Charge hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip.

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Realme 7 5G fiyatı

Realme 7 5G, 279 Sterlin perakende satış fiyatına sahip ancak sınırlı bir Amazon Black Friday indirimiyle, 27-30 Kasım arasında fiyatı 229 Sterlin'e düşecek.

https://www.gsmarena.com/realme_7_5g_announced_with_dimensity_800u_and_120_hz_lcd-news-46341.php

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