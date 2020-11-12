Realme 7 5G geliyor: Tanıtım tarihi resmileşti

Realme 7 serisinde bulunan Realme 7, Realme 7 Pro ve Realme 7i akıllı telefonları 5G bağlantıyı desteklemiyor. Şirket seriye 5G özellikli yeni bir telefon eklemek için hazırlanıyor. Realme 7 5G adı verilen telefonun, şirketin Twitter hesabından paylaşılan bir görselle 19 Kasım'da tanıtılacağı duyuruldu. Realme 7 5G; Realme X50 5G ve Realme X50 Pro 5G telefonlarından sonra şirkentin 5G'li üçüncü telefonu olacak.

Resmi olmayan bir bilgiye göre Realme 7 5G, daha önce Çin'de piyasaya sürülmüş olan 5G özellikli Realme V5'in küresel pazarlar için yeniden adlandırılmış hali olacak.

Paylaşılan görselde telefonun ekranının ve yan tarafının bir kısmını görebiliyoruz. Görsele göre telefon, delikli ekrana ve yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Parmak izi okuyucusunun telefonun yan tarafına entegre edilmiş olması cihazın LCD panele sahip olacağını gösteriyor.

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Realme 7 5G beklenilen özellikler

Realme 7 5G'de, 90Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç LCD ekran yer alacak.

Telefon, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilecek sekiz çekirdekli bir MediaTek Dimensity 720 yonga seti tarafından desteklenecek.

Realme 7 5G'de dörtlü arka kamera kurulumu bulunacak. Kurulumda, 48 MP birincil lens, 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP makro ve 2MP derinlik sensörü yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 16 MP.

65 dakika içinde tam şarj sağlayabilen bir USB C Tipi bağlantı noktası aracılığıyla 30W hızlı şarj desteğine sahip bir 5.000 mAh bataryanın bulunacağı Realme 7 5G, Android 10 tabanlı Realme UI 1.0'ı çalıştıracak.

https://www.gsmarena.com/realme_7_5g_launch_date-news-46246.php

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