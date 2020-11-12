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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 7 5G geliyor: Tanıtım tarihi resmileşti

    Realme'nin yeni 5G telefonu Realme 7 5G, küresel çapta piyasaya sürülecek. Telefonun tanıtılacağı tarih şirket tarafından açıklandı.Realme 7 5G, 7 serisinin ilk, şirketin ise üçüncü 5G telefonu olacak
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme 7 5G geliyor: Tanıtım tarihi resmileşti

    Realme 7 serisinde bulunan  Realme 7, Realme 7 Pro ve Realme 7i akıllı telefonları 5G bağlantıyı desteklemiyor. Şirket seriye 5G özellikli yeni bir telefon eklemek için hazırlanıyor. Realme 7 5G adı verilen telefonun, şirketin Twitter hesabından paylaşılan bir görselle 19 Kasım'da tanıtılacağı duyuruldu. Realme 7 5G; Realme X50 5G ve Realme X50 Pro 5G telefonlarından sonra şirkentin 5G'li üçüncü telefonu olacak.

    Resmi olmayan bir bilgiye göre Realme 7 5G, daha önce Çin'de piyasaya sürülmüş olan 5G özellikli Realme V5'in küresel pazarlar için yeniden adlandırılmış hali olacak.

    Paylaşılan görselde telefonun ekranının ve yan tarafının bir kısmını görebiliyoruz.  Görsele göre telefon, delikli ekrana ve yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Parmak izi okuyucusunun telefonun yan tarafına entegre edilmiş olması cihazın LCD panele sahip olacağını gösteriyor.

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    Realme 7 5G beklenilen özellikler

    Realme 7 5G'de, 90Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip  6.5 inç LCD ekran yer alacak.

    Telefon, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilecek sekiz çekirdekli bir MediaTek Dimensity 720 yonga seti tarafından desteklenecek.

    Realme 7 5G'de dörtlü arka kamera kurulumu bulunacak. Kurulumda, 48 MP birincil lens, 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP makro ve 2MP derinlik sensörü yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 16 MP.

    65 dakika içinde tam şarj sağlayabilen bir USB C Tipi bağlantı noktası aracılığıyla 30W hızlı şarj desteğine sahip bir 5.000 mAh bataryanın bulunacağı Realme 7 5G, Android 10 tabanlı Realme UI 1.0'ı çalıştıracak.



    https://www.gsmarena.com/realme_7_5g_launch_date-news-46246.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fortune 4 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    çöpyağomi'den sonra bir de bu çıktı basımıza.. bunun da romunda kesin spy vardır..
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    RaptorFX 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bize 5G ne zaman gelecek. Telefon değiştirsem mi beklesem mi bilemedim. 5 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Artık can çekişiyor.
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    forum13 (kenan ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    realme 7 yi satamadı doğru düzgün. bu model gelmesin
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    weneorn (NeO Weneorn) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    5G dışında bir artısı gözükmüyor. Kutudan android 11 ile çıkmaması, lcd ekran ve mediatek yonga seti ile ölü doğmuş gibi gözüküyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    tplon (şükrü kılıbık) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) weneorn
    LCD ekran konusunda haklısınız hocam fakat mediatek eski mediatek değil aynı amd'nin toparlanışı gibi toparlandı artık gayet sorunsuz chipsetler üretiyorlar fakat telefonun yazılımına müdahale edenler uğraşanlar için snapdragona göre kötü tabi.
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