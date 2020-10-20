realme 7 Pro ülkemizde satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Son dönemde ülkemizde önemli adımlar atmaya başlayan akıllı telefon üreticisi realme; bugün YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlik ile realme 7 Pro modelinin ülkemizdeki lansmanını gerçekleştirdi.
realme 7 Pro özellikleri
realme 7 Pro modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Ekran 2400x1080 piksel çözünürlük sunarken nokta çentik tasarımı ile %90,8 ekran / gövde oranı yakalanabiliyor. Ekran 600 nit parlaklık seviyesine çıkarbilirken NTSC renk uzayının da yüzde 98’ini kapsıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre.
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Telefona 8nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 720G yonga seti güç veriyor. 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş Kryo 465 çekirdeklerinden oluşan yonga setinde Adreno 618 grafik birimi yer alıyor.İlginizi Çekebilir realme 7 Pro Türkiye lansmanı canlı yayınlanacak
realme 7 Pro kamera özellikleri
Arka kısımda yer alan 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör dört pikseli birleştirerek daha detaylı görseller elde edebiliyor. Yanında ise 119 derecelik 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde siyah-beyaz portre sensörü ve 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensörler mevcut. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony sensör barındırıyor.
64MP sensör için realme; yeni bir ultra yüksek çözünürlüklü algoritma geliştirdi ve kullanıcılara her ultra 64MP çekimde, normal 2x teleskop lensinden bile daha iyi olan benzersiz bir netlik sağladı. Buna 64MP Modu adı veriliyor. Pro Modu’nda kullanıcılar kamera parametrelerini manuel olarak ayarlayabiliyorlar. Yapay Zeka Renkli Portre Modu’nda ise portrenin bir kısmını renkli tutabiliyorsunuz.
Yıldız Modu ise yıldızların netliğini ve parlaklığını geliştirmek için yapay zeka algoritmasını ultra uzun pozlama ve çoklu çerçeve senteziyle birleştirerek profesyonel yıldız fotoğrafları elde etmenizi sağlıyor.
realme 7 Pro 65W SuperDart hızlı şarj
realme tarafından geliştirilen 65W SuperDart Charge teknolojisi sayesinde 4500mAh kapasiteli batarya sadece 34 dakikada dolabiliyor. 12 dakika içerisinde yüzde 50 dolum, 3 dakika içerisinde de yüzde 13 dolum oranı yakalanabiliyor. realme 7 Pro ayrıca 18W USB PD ve Qualcomm Quick Charge teknolojilerine de destek veriyor.
Realme 7 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
realme 7 Pro ayrıca TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulamasını geçen ilk akıllı telefon oldu. TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulaması, günlük kullanım, bileşen güvenilirliği ve aşırı çevre gibi birçok yaygın kullanım senaryosunu kapsayan 22 ana ve 38 küçük test içeriyor. realme 7 Pro modeli 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 3999TL fiyat etiketi üzerinden raflardaki yerini alacak.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
3.599 TL ye hepsiburada da satışta.
realme 7 pro 3.599tl satışta
Poco nün ilk versiyonunda o işlemci ile bile kamera vs kısmı aynı şekilde olan telefonlardan bariz derecede daha geride idi. Artık işlemci havası da kalmadı orta seviye işlemci 732.
Bence tamamen tercih.
Yani su hızlı şarj mevzusu yaşam kalitesini uçuran birşey. Özellikle is yerlerinde çalışma anında telefonunu elinden bırakamayanlar için lavaboya giderken kapanan telefonunu şarja takıyorsun dönüyorsun yüzde 50-60 şarj düşünmek bile bin lira farka değer benim için...
3500 tl altı iş yapabilir. iş 4000 e gelince insanların radarına başka cihazlar da giriyor, yukarda arkadaşlar yazmışlar
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