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    realme 7 Pro ülkemizde satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    realme’nin 64MP Sony sensör ve 65W SuperDart hızlı şarj desteği ile dikkat çeken realme 7 Pro modeli ülkemiz lansmanını yaptı. realme 7 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme 7 Pro ülkemizde satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde ülkemizde önemli adımlar atmaya başlayan akıllı telefon üreticisi realme; bugün YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlik ile realme 7 Pro modelinin ülkemizdeki lansmanını gerçekleştirdi.

    realme 7 Pro özellikleri

    realme 7 Pro modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Ekran 2400x1080 piksel çözünürlük sunarken nokta çentik tasarımı ile %90,8 ekran / gövde oranı yakalanabiliyor. Ekran 600 nit parlaklık seviyesine çıkarbilirken NTSC renk uzayının da yüzde 98’ini kapsıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre.

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    Telefona 8nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 720G yonga seti güç veriyor. 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş Kryo 465 çekirdeklerinden oluşan yonga setinde Adreno 618 grafik birimi yer alıyor.

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    realme 7 Pro kamera özellikleri

    Arka kısımda yer alan 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör dört pikseli birleştirerek daha detaylı görseller elde edebiliyor. Yanında ise 119 derecelik 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde siyah-beyaz portre sensörü ve 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensörler mevcut. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony sensör barındırıyor.

    realme 7 Pro ülkemizde satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    64MP sensör için realme; yeni bir ultra yüksek çözünürlüklü algoritma geliştirdi ve kullanıcılara her ultra 64MP çekimde, normal 2x teleskop lensinden bile daha iyi olan benzersiz bir netlik sağladı. Buna 64MP Modu adı veriliyor. Pro Modu’nda kullanıcılar kamera parametrelerini manuel olarak ayarlayabiliyorlar. Yapay Zeka Renkli Portre Modu’nda ise portrenin bir kısmını renkli tutabiliyorsunuz.

    Yıldız Modu ise yıldızların netliğini ve parlaklığını geliştirmek için yapay zeka algoritmasını ultra uzun pozlama ve çoklu çerçeve senteziyle birleştirerek profesyonel yıldız fotoğrafları elde etmenizi sağlıyor.

    realme 7 Pro 65W SuperDart hızlı şarj

    realme tarafından geliştirilen 65W SuperDart Charge teknolojisi sayesinde 4500mAh kapasiteli batarya sadece 34 dakikada dolabiliyor. 12 dakika içerisinde yüzde 50 dolum, 3 dakika içerisinde de yüzde 13 dolum oranı yakalanabiliyor. realme 7 Pro ayrıca 18W USB PD ve Qualcomm Quick Charge teknolojilerine de destek veriyor.

    Realme 7 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    realme 7 Pro ayrıca TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulamasını geçen ilk akıllı telefon oldu. TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulaması, günlük kullanım, bileşen güvenilirliği ve aşırı çevre gibi birçok yaygın kullanım senaryosunu kapsayan 22 ana ve 38 küçük test içeriyor. realme 7 Pro modeli 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 3999TL fiyat etiketi üzerinden raflardaki yerini alacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    serkanky (Serkan ) 2 gün en beğenilen
    Bir de çok matah bir şeymiş gibi bu cihaza lansman yapıyorlar komik...
    Yanıtla +14
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    absfr (absfr absfr) 2 gün
    Poco x3 fiyatıyla yer bunu
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    zero fear 2 gün
    720G ve 4 bin lira başka sözüm yok.
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    thelordof (S ) 1 sa.
    İyi fiyata çıkmış.
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    Sudafed 3 sa.
    Fiyat olarak tam olması gereken duruma geldi bence şuan da orta segment de fp duruma geldi.



    3.599 TL ye hepsiburada da satışta.
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    forum13 (kenan ) 10 sa. (düzenlendi)
    realme 6 pro 3.499tl

    realme 7 pro 3.599tl satışta
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    thelordof (S ) 13 sa.
    Ne zaman satışa çıkacak?
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    selocanq (Selim Yılmaz) 1 gün
    Poco ile kıyaslayalar olmuş. Yazılım anlamında ve su mükemmel hızlı şarj ile bence 1000 tl farkı hakkeder.

    Poco nün ilk versiyonunda o işlemci ile bile kamera vs kısmı aynı şekilde olan telefonlardan bariz derecede daha geride idi. Artık işlemci havası da kalmadı orta seviye işlemci 732.

    Bence tamamen tercih.

    Yani su hızlı şarj mevzusu yaşam kalitesini uçuran birşey. Özellikle is yerlerinde çalışma anında telefonunu elinden bırakamayanlar için lavaboya giderken kapanan telefonunu şarja takıyorsun dönüyorsun yüzde 50-60 şarj düşünmek bile bin lira farka değer benim için...
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    weneorn (NeO Weneorn) 1 gün selocanq
    m51 varken tercih bile değildir. Daha güçlü işlemci, daha iyi bir pil ve daha ucuz. Ne kadar Samsungu artık sevmesem de bu fiyat bu alete olmamış. Ayrıca hala volte vs desteği de getiremediler TRye.
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 gün
    Poco x3’ten sonra ölü doğdu maalesef.
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    grcim (Gültekin Çim) 1 gün
    işlemci , ekran oppo reno 4 ile aynı nerdeyse, bu fiyat yuksek olmuş sanki,
    3500 tl altı iş yapabilir. iş 4000 e gelince insanların radarına başka cihazlar da giriyor, yukarda arkadaşlar yazmışlar
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    kill1033 2 gün
    Realme 6 pro daha iyi ve daha ucuz :)
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    Paetzold 2 gün
    Piyasa nelerle doldu xioami, oppo, realme, huawei, poco moco bu ne abi. İnsanımız nelere kaldı artık.
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    saint42 2 gün
    zahtı biz bu özellikleri note 9s ve note 9 pro ile kullandık bu neyin havası hemde bu fiyata şaka gibi.
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    5162 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    2 etiket daha realme 7 pro türkiye Mobil Teknolojiler
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