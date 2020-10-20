realme 7 Pro ülkemizde satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

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Son dönemde ülkemizde önemli adımlar atmaya başlayan akıllı telefon üreticisi realme; bugün YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlik ile realme 7 Pro modelinin ülkemizdeki lansmanını gerçekleştirdi.

realme 7 Pro özellikleri

realme 7 Pro modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Ekran 2400x1080 piksel çözünürlük sunarken nokta çentik tasarımı ile %90,8 ekran / gövde oranı yakalanabiliyor. Ekran 600 nit parlaklık seviyesine çıkarbilirken NTSC renk uzayının da yüzde 98’ini kapsıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre.

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Telefona 8nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 720G yonga seti güç veriyor. 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş Kryo 465 çekirdeklerinden oluşan yonga setinde Adreno 618 grafik birimi yer alıyor.

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realme 7 Pro kamera özellikleri

Arka kısımda yer alan 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör dört pikseli birleştirerek daha detaylı görseller elde edebiliyor. Yanında ise 119 derecelik 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde siyah-beyaz portre sensörü ve 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensörler mevcut. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony sensör barındırıyor.

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64MP sensör için realme; yeni bir ultra yüksek çözünürlüklü algoritma geliştirdi ve kullanıcılara her ultra 64MP çekimde, normal 2x teleskop lensinden bile daha iyi olan benzersiz bir netlik sağladı. Buna 64MP Modu adı veriliyor. Pro Modu’nda kullanıcılar kamera parametrelerini manuel olarak ayarlayabiliyorlar. Yapay Zeka Renkli Portre Modu’nda ise portrenin bir kısmını renkli tutabiliyorsunuz.

Yıldız Modu ise yıldızların netliğini ve parlaklığını geliştirmek için yapay zeka algoritmasını ultra uzun pozlama ve çoklu çerçeve senteziyle birleştirerek profesyonel yıldız fotoğrafları elde etmenizi sağlıyor.

realme 7 Pro 65W SuperDart hızlı şarj

realme tarafından geliştirilen 65W SuperDart Charge teknolojisi sayesinde 4500mAh kapasiteli batarya sadece 34 dakikada dolabiliyor. 12 dakika içerisinde yüzde 50 dolum, 3 dakika içerisinde de yüzde 13 dolum oranı yakalanabiliyor. realme 7 Pro ayrıca 18W USB PD ve Qualcomm Quick Charge teknolojilerine de destek veriyor.

Realme 7 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

realme 7 Pro ayrıca TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulamasını geçen ilk akıllı telefon oldu. TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulaması, günlük kullanım, bileşen güvenilirliği ve aşırı çevre gibi birçok yaygın kullanım senaryosunu kapsayan 22 ana ve 38 küçük test içeriyor. realme 7 Pro modeli 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 3999TL fiyat etiketi üzerinden raflardaki yerini alacak.

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