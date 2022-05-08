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    Realme 9 5G'nin Avrupa versiyonu Asya versiyonundan farklı olacak

    Realme yakında Avrupa için Realme 9 ailesini tanıtacak. Ancak bugün gelen sızıntılar Realme 9 5G'nin Avrupa sürümünün Asya sürümüyle aynı özelliklere sahip olmayacağını söylüyor.
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    Realme 9 5G'nin Avrupa versiyonu Asya versiyonundan farklı olacak
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    Realme 12 Mayıs'ta Avrupa'da Realme 9 ailesini tanıtmak için bir etkinlik düzenliyor. Ancak görünüşe göre etkinlikte tanıtılacak olan Realme 9 5G modeli, Asya'da tanıtılan modelle aynı özelliklere sahip olmayacak.

    Realme 9 5G'nin Avrupa sürümü Snapdragon 695 ile geliyor

    Realme 9 5G bildiğiniz üzere birkaç ay önce Asya'da satışa sunulmuştu. Orada Dimensity 810 işlemci ile gelen Realme 9 5G, Avrupa'ya Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Yine diğer modelde 6,5 inç büyüklüğünde 90Hz'lik bir ekran kullanan Realme, görünüşe göre Avrupa versiyonunda 6,6 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor.

    Realme 9 5G'nin Avrupa versiyonu Asya versiyonundan farklı olacak
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    50MP'lik ana kameraya sahip olan Realme 9 5G'nin Avrupa sürümü, 48MP ana kameralı diğer versiyondan kamera tarafında da ayrılacak. Tabi ekran nedeniyle boyutlarda ve ağırlık tarafında da farklılıklar olması bekleniliyor. Şimdilik başka bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gerçek bilgiler lansmanda ortaya çıkacak. Son olarak Avrupa'da tanıtılacak olan Realme 9 5G'nin fiyatı hakkında gelen sızıntılar cihazın 200-300 Euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını da bildiriyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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