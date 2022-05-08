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Realme 12 Mayıs'ta Avrupa'da Realme 9 ailesini tanıtmak için bir etkinlik düzenliyor. Ancak görünüşe göre etkinlikte tanıtılacak olan Realme 9 5G modeli, Asya'da tanıtılan modelle aynı özelliklere sahip olmayacak.

Realme 9 serisi Avrupa'ya geliyor! İşte lansman tarihi 2 gün önce eklendi

Realme 9 5G'nin Avrupa sürümü Snapdragon 695 ile geliyor

Realme 9 5G bildiğiniz üzere birkaç ay önce Asya'da satışa sunulmuştu. Orada Dimensity 810 işlemci ile gelen Realme 9 5G, Avrupa'ya Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Yine diğer modelde 6,5 inç büyüklüğünde 90Hz'lik bir ekran kullanan Realme, görünüşe göre Avrupa versiyonunda 6,6 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor.

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50MP'lik ana kameraya sahip olan Realme 9 5G'nin Avrupa sürümü, 48MP ana kameralı diğer versiyondan kamera tarafında da ayrılacak. Tabi ekran nedeniyle boyutlarda ve ağırlık tarafında da farklılıklar olması bekleniliyor. Şimdilik başka bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gerçek bilgiler lansmanda ortaya çıkacak. Son olarak Avrupa'da tanıtılacak olan Realme 9 5G'nin fiyatı hakkında gelen sızıntılar cihazın 200-300 Euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını da bildiriyor.

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Realme 9 5G'nin Avrupa versiyonu Asya versiyonundan farklı olacak