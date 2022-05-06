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    Realme 9 serisi Avrupa'ya geliyor! İşte lansman tarihi

    Realme'nin yeni ilgi çekici modellerini içerisinde barındıran Realme 9 serisi Avrupa'ya geliyor. Realme, Realme 9 serisinin lansmanı için tarih verdi. İşte Realme 9 ailesinin tanıtım tarihi.
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    Realme 9 serisi Avrupa'ya geliyor! İşte lansman tarihi
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    Realme, Avrupa için üretilen Realme 9 serisini ve Realme Pad Mini'yi tanıtacağı etkinliğini duyurdu. Bir süredir Avrupa'da satışa sunulması beklenilen Realme 9 serisi nihayet geliyor. İşte Realme 9 ailesinin lansman tarihi ve detayları.

    Realme 9 serisi, 12 Mayıs'ta Avrupa'da tanıtılacak

    Realme 12 Mayıs tarihinde Realme 9 serisini ve Realme Pad Mini'yi Avrupa'ya tanıtmak için bir etkinlik düzenliyor. 12 Mayıs'ta Türkiye saati ile 14.00'da başlayacak olan etkinlikte Realme 9'u ve Realme 9 5G'yi tanıtacak olan şirket, aynı zamanda birkaç gün önce karşımıza çıkan Realme Pad Mini'yi de gözler önüne sürecek.

    Realme 9 serisi Avrupa'ya geliyor! İşte lansman tarihi
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    Daha önceden gelen bilgilere göre Snapdragon 680 ile gelecek olan Realme 9 4G, 33W hızlı şarj, 5000mAh batarya, 90Hz AMOLED ekran, 108MP ana kamera gibi özelliklere sahip olacak. Realme 9 5G ise gücünü Dimensity 810 yonga setinden alırken, yine 90Hz ekran, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikler sunacak. Tabi cihazlar hakkında en detaylı bilgiler 12 Mayıs'ta yapılacak olan etkinlikte ortaya çıkacak. Ancak etkinliğin 12 Mayıs'ta saat 14.00'da gerçekleşeceğini artık biliyoruz.

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