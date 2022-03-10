Realme 9 5G mütevazi donanımıyla geliyor

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Realme markasının gün içerisinde lanse ettiği ikinci akıllı telefon orijinal Realme 9 5G modeli oldu. Mütevazi bir donanım sahip olan Realme 9 5G akıllı telefon modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşıyor.

Realme 9 5G özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran

6nm Dimensity 810 (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)

4GB/6GB LPDDR4x RAM

64GB/128GB UFS 2.1 depolama

48MP+makro+derinlik arka kamera

16MP özçekim

5000mAh batarya

18W hızlı şarj

200$ (4GB/64GB), 230$ (6GB/128GB)

realme 9i özellikleri neler? 1 ay önce eklendi

Realme 9 5G modeli 90Hz tazeleme hızı, 180Hz dokunmatik tarama hızı, 00 nit parlaklık, çift SIM, kart yuvası gibi diğer özelliklere sahip. Realme 9 serisinde en alt seviyeye bu model yerleşiyor diyebiliriz. Satışlar hafta sonu başlayacak.

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Realme 9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı