Realme 9 5G mütevazi donanımıyla geliyor

Realme markasının gün içerisinde lanse ettiği ikinci akıllı telefon orijinal Realme 9 5G modeli oldu. Mütevazi bir donanım sahip olan Realme 9 5G akıllı telefon modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşıyor.
Realme 9 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.5 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran
- 6nm Dimensity 810 (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)
- 4GB/6GB LPDDR4x RAM
- 64GB/128GB UFS 2.1 depolama
- 48MP+makro+derinlik arka kamera
- 16MP özçekim
- 5000mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- 200$ (4GB/64GB), 230$ (6GB/128GB)
Realme 9 5G modeli 90Hz tazeleme hızı, 180Hz dokunmatik tarama hızı, 00 nit parlaklık, çift SIM, kart yuvası gibi diğer özelliklere sahip. Realme 9 serisinde en alt seviyeye bu model yerleşiyor diyebiliriz. Satışlar hafta sonu başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Adeta Peugeot 2008???