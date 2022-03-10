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    Realme 9 5G mütevazi donanımıyla geliyor

    Realme 9 5G modelinde 6.5 inçlik LCD ekran, Dimensity 810 yonga seti, 18W hızlı şarj, LPDDR4x RAM, UFS 2.1 depolama, 48MP ana sensör gibi özellikler yer alıyor.
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    Realme 9 5G
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    Realme markasının gün içerisinde lanse ettiği ikinci akıllı telefon orijinal Realme 9 5G modeli oldu. Mütevazi bir donanım sahip olan Realme 9 5G akıllı telefon modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşıyor.

    Realme 9 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.5 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran
    • 6nm Dimensity 810 (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)
    • 4GB/6GB LPDDR4x RAM
    • 64GB/128GB UFS 2.1 depolama
    • 48MP+makro+derinlik arka kamera
    • 16MP özçekim
    • 5000mAh batarya
    • 18W hızlı şarj
    • 200$ (4GB/64GB), 230$ (6GB/128GB)

    Realme 9 5G modeli 90Hz tazeleme hızı, 180Hz dokunmatik tarama hızı, 00 nit parlaklık, çift SIM, kart yuvası gibi diğer özelliklere sahip. Realme 9 serisinde en alt seviyeye bu model yerleşiyor diyebiliriz. Satışlar hafta sonu başlayacak.

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