Realme 9 SE, 144Hz ekran ile geliyor

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Çinli realme markasının akıllı telefon tanıtımları hız kesmeden devam ediyor. Yılın başlarında realme 9 serisini piyasaya süren firma yavaş yavaş seriyi genişletmeye başladı. Bu hafta iki model birden ekledi. Realme 9 5G Speed Edition ya da Realme 9 5G SE modeli sınıfında ekran ile farklılaşmayı amaçlıyor.

Realme 9 SE özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik 1080x2412 piksel ekran

Snapdragon 778G yonga seti

6GB/8GB LPDDR4x RAM

128GB UFS 2.2 depolama

48MP+derinlik+makro arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya

30W hızlı şarj

6GB/128GB - 262$, 8GB/128GB - 300$

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Realme 9 SE modeli biraz daha ekrana yoğunlaşmış gibi görünüyor. 144Hz tazeleme hızı sınıfında dikkat çekerken dinamik bir şekilde sahneye göre hızları ayarlayabiliyor. 600 nit parlaklık değeri yanında 240Hz dokunmatik tarama hızı mevcut.

Diğer bir nokta ise realme 9 Pro modeline göre yonga setinin 2 değil 4 adet Cortex-A78 çekirdeği barındırması. Bu da performans noktasında Realme 9 SE modelini daha ilginç bir noktaya getiriyor. Bluetooth 5.2 ve WiFi 6 gibi yüksek hızlı bağlantılar sunan Realme 9 SE hafta sonu piyasada olacak.

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Realme 9 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı