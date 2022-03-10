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    Realme 9 SE, 144Hz ekran ile geliyor

    Realme 9 SE modeli 144Hz ekran ve 600 nit parlaklık değeri ile segmentinde oyuncuların bir hayli ilgisini çekecek. Realme 9 SE özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Realme 9 SE
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    Çinli realme markasının akıllı telefon tanıtımları hız kesmeden devam ediyor. Yılın başlarında realme 9 serisini piyasaya süren firma yavaş yavaş seriyi genişletmeye başladı. Bu hafta iki model birden ekledi. Realme 9 5G Speed Edition ya da Realme 9 5G SE modeli sınıfında ekran ile farklılaşmayı amaçlıyor.

    Realme 9 SE özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik 1080x2412 piksel ekran
    • Snapdragon 778G yonga seti
    • 6GB/8GB LPDDR4x RAM
    • 128GB UFS 2.2 depolama
    • 48MP+derinlik+makro arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 30W hızlı şarj
    • 6GB/128GB - 262$, 8GB/128GB - 300$

    Realme 9 SE modeli biraz daha ekrana yoğunlaşmış gibi görünüyor. 144Hz tazeleme hızı sınıfında dikkat çekerken dinamik bir şekilde sahneye göre hızları ayarlayabiliyor. 600 nit parlaklık değeri yanında 240Hz dokunmatik tarama hızı mevcut.

    Diğer bir nokta ise realme 9 Pro modeline göre yonga setinin 2 değil 4 adet Cortex-A78 çekirdeği barındırması. Bu da performans noktasında Realme 9 SE modelini daha ilginç bir noktaya getiriyor. Bluetooth 5.2 ve WiFi 6 gibi yüksek hızlı bağlantılar sunan Realme 9 SE hafta sonu piyasada olacak.

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