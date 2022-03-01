Realme Book Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Realme markası geçtiğimiz yıl dizüstü bilgisayar pazarına girmişti. Çinli şirket 2022 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Realme Book Prime isimi yeni bir model tanıttı. Cihaz geçen ay Çin'de piyasaya sürülen Realme Book Enhanced Edition'ın yükseltilmiş versiyonu olarak geliyor.

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Dizüstü bilgisayar tasarım anlamında öncekilerden çok farklı değil. Şirket cihazda 2160 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 14.2 inç IPS LCD ekrana yer vermiş. Ultra ince çerçeveleri ile dikkat çeken Realme Book Prime'ın şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Çift fanlı gelişmiş soğutma sistemi

Cihaz gücünü 11. nesil Intel Core Core i5-11320H işlemciden alıyor. Buna Intel Iris Xe grafik biriminin eşlik ettiğini belirtelim. Realme Book Prime'ın diğer özelliklerini ise 8/16 GB RAM, 512 GB SDD depolama ve 65W hızlı şarj desteğine sahip 54 Wh batarya olarak sıralayabiliriz.

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Dizüstü bilgisayar yoğun oyun senaryolarıyla başa çıkmak için tasarlanmış çift fanlı bir soğutma sistemi ile donatıldı. Söz konusu sistem Realme Book'a kıyasla yüzde 50 daha hızlı ısı tahliyesine olanak sağlayarak performansa ciddi anlamda katkıda bulunuyor.

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Realme Book Prime Özellikleri

Ekran: 14.2 inç IPS LCD, 2160 x 1440 piksel çözünürlük

14.2 inç IPS LCD, 2160 x 1440 piksel çözünürlük İşlemci: 11. nesil Intel Core Core i5-11320H

11. nesil Intel Core Core i5-11320H RAM: 8/16 GB

8/16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 Batarya: 54 Wh, 65W hızlı şarj, USB-C

54 Wh, 65W hızlı şarj, USB-C Renk seçenekleri: Mavi, Gri, Yeşil

Realme Book Prime Fiyatı

8/512 GB - 999 euro

16/512 GB - 1.099 euro

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