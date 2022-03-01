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    Realme Book Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, 2022 Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde yeni dizüstü bilgisayarını sahneye çıkardı. Realme Book Prime olarak adlandırılan model şık tasarım ve 999 euro'luk başlangıç fiyatı ile geliyor.
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    Realme Book Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme markası geçtiğimiz yıl dizüstü bilgisayar pazarına girmişti. Çinli şirket 2022 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Realme Book Prime isimi yeni bir model tanıttı. Cihaz geçen ay Çin'de piyasaya sürülen Realme Book Enhanced Edition'ın yükseltilmiş versiyonu olarak geliyor.

    Dizüstü bilgisayar tasarım anlamında öncekilerden çok farklı değil. Şirket cihazda 2160 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 14.2 inç IPS LCD ekrana yer vermiş. Ultra ince çerçeveleri ile dikkat çeken Realme Book Prime'ın şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Realme Book Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çift fanlı gelişmiş soğutma sistemi

    Cihaz gücünü 11. nesil Intel Core Core i5-11320H işlemciden alıyor. Buna Intel Iris Xe grafik biriminin eşlik ettiğini belirtelim. Realme Book Prime'ın diğer özelliklerini ise 8/16 GB RAM, 512 GB SDD depolama ve 65W hızlı şarj desteğine sahip 54 Wh batarya olarak sıralayabiliriz.

    Realme Book Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Dizüstü bilgisayar yoğun oyun senaryolarıyla başa çıkmak için tasarlanmış çift fanlı bir soğutma sistemi ile donatıldı. Söz konusu sistem Realme Book'a kıyasla yüzde 50 daha hızlı ısı tahliyesine olanak sağlayarak performansa ciddi anlamda katkıda bulunuyor.

    Realme Book Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme Book Prime Özellikleri

    • Ekran: 14.2 inç IPS LCD, 2160 x 1440 piksel çözünürlük
    • İşlemci: 11. nesil Intel Core Core i5-11320H
    • RAM: 8/16 GB
    • Depolama: 512 GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Batarya: 54 Wh, 65W hızlı şarj, USB-C
    • Renk seçenekleri: Mavi, Gri, Yeşil

    Realme Book Prime Fiyatı

    • 8/512 GB - 999 euro
    • 16/512 GB - 1.099 euro
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    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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