Realme Buds Air 3 Rheinland gürültü önleme sertifikası ile geliyor

Akıllı telefon sektörünün büyük isimlerinden Realme, 22 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlikte Buds Air 3 TWS kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket yeni amiral gemisi kulaklığı hakkında yeni bir tanıtım posteri paylaştı.
Buds Air 3 TWS neler sunacak?
Paylaşılan posterde ''dünyanın ilk Rheinland yüksek performanslı gürültü engelleme sertifikasına sahip kulakiçi kulaklıkları'' olarak tanıtılan Realme Buds Air 3 TWS, 42 dB aktif gürültü önleme, Dolby Atmos desteği ve tam şarjla 30 saat kesintisiz bir kullanım sunacak. Bununla birlikte şirketin Realme GT Neo 3 telefon modelinde de gördüğümüz çift şeritli bir tasarıma sahip yeni kulaklık, koyu mavi ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.
Farklı kaynaklara göre Bluetooth 5.2 ve çift cihaz bağlantı desteği gibi özelliklere sahip olacağı iddia edilen Realme Buds Air 3 TWS hakkında tüm teknik detayların önümüzdeki hafta paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara