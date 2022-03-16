Realme Buds Air 3 Rheinland gürültü önleme sertifikası ile geliyor

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Akıllı telefon sektörünün büyük isimlerinden Realme, 22 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlikte Buds Air 3 TWS kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket yeni amiral gemisi kulaklığı hakkında yeni bir tanıtım posteri paylaştı.

Buds Air 3 TWS neler sunacak?

Paylaşılan posterde ''dünyanın ilk Rheinland yüksek performanslı gürültü engelleme sertifikasına sahip kulakiçi kulaklıkları'' olarak tanıtılan Realme Buds Air 3 TWS, 42 dB aktif gürültü önleme, Dolby Atmos desteği ve tam şarjla 30 saat kesintisiz bir kullanım sunacak. Bununla birlikte şirketin Realme GT Neo 3 telefon modelinde de gördüğümüz çift şeritli bir tasarıma sahip yeni kulaklık, koyu mavi ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.

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Farklı kaynaklara göre Bluetooth 5.2 ve çift cihaz bağlantı desteği gibi özelliklere sahip olacağı iddia edilen Realme Buds Air 3 TWS hakkında tüm teknik detayların önümüzdeki hafta paylaşılması bekleniyor.

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Realme Buds Air 3'ün detayları sızdırıldı