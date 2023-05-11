Realme Buds Air 5 Pro gürültü engelleme ve 40 saatlik kullanım ile geliyor

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık sektöründe ağırlığını iyiden iyiye arttıran Realme markası, iddialı ürünler çıkarmaya devam ediyor. Realme Buds Air 5 Pro modeli iddialı özellikleri güzel bir fiyat etiketiyle sunuyor.

Realme Buds Air 5 Pro özellikleri ve fiyatı

Realme Buds Air 5 Pro çift dinamik sürücü mantığında geliştirilmiş. 11mm woofer sürücü ve 6mm düzlemsel sürücü en iyi ses kalitesini yakalamayı amaçlıyor. Yüksek bitrate destekli LDAC kodek desteği de işin tuzu biberi olmuş.

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Her parçada yer alan 3 mikrofon ile aktif gürültü engelleme performansı 50 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor. İstenirse şeffaf moda geçebiliyor. ANC kapalı iken kulaklık 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kutusu ile bu süre 40 saate çıkıyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Realme Buds Air 5 Pro için 58$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak global pazarda fiyat biraz daha artabilir.

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Realme Buds Air 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı