Realme Buds Air 5 Pro gürültü engelleme ve 40 saatlik kullanım ile geliyor

Realme Buds Air 5 Pro özellikleri ve fiyatı
Realme Buds Air 5 Pro çift dinamik sürücü mantığında geliştirilmiş. 11mm woofer sürücü ve 6mm düzlemsel sürücü en iyi ses kalitesini yakalamayı amaçlıyor. Yüksek bitrate destekli LDAC kodek desteği de işin tuzu biberi olmuş.
Her parçada yer alan 3 mikrofon ile aktif gürültü engelleme performansı 50 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor. İstenirse şeffaf moda geçebiliyor. ANC kapalı iken kulaklık 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kutusu ile bu süre 40 saate çıkıyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Realme Buds Air 5 Pro için 58$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak global pazarda fiyat biraz daha artabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.