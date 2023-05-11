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    Realme Buds Air 5 Pro gürültü engelleme ve 40 saatlik kullanım ile geliyor

    Realme Buds Air 5 Pro tam kablosuz kulaklık modelinde gelişmiş aktif gürültü engelleme, çift dinamik sürücü, 40 saate varan kullanım süresi gibi dikkat çekici özellikler yer alıyor.
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    Realme Buds Air 5 Pro Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklık sektöründe ağırlığını iyiden iyiye arttıran Realme markası, iddialı ürünler çıkarmaya devam ediyor. Realme Buds Air 5 Pro modeli iddialı özellikleri güzel bir fiyat etiketiyle sunuyor.

    Realme Buds Air 5 Pro özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Air 5 Pro çift dinamik sürücü mantığında geliştirilmiş. 11mm woofer sürücü ve 6mm düzlemsel sürücü en iyi ses kalitesini yakalamayı amaçlıyor. Yüksek bitrate destekli LDAC kodek desteği de işin tuzu biberi olmuş.

    Her parçada yer alan 3 mikrofon ile aktif gürültü engelleme performansı 50 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor. İstenirse şeffaf moda geçebiliyor. ANC kapalı iken kulaklık 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kutusu ile bu süre 40 saate çıkıyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Realme Buds Air 5 Pro için 58$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak global pazarda fiyat biraz daha artabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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