Realme, 15 dolarlık kulaklığını "Realme Buds T01" tanıttı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, Hindistan’da Realme 13 5G serisiyle birlikte uygun fiyatlı TWS kulaklık modelini tanıttı. Realme Buds T01, uygun fiyatlı kulak içi kulaklık arayanlara hitap ediyor.

Realme 13 5G ve 13+ 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 20 sa. önce eklendi

Realme Buds T01 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme Buds T01, AirPods benzeri bir tasarıma sahip. Kulaklığın hafif olduğu ve rahat uyum sağladığı söyleniyor. Kulaklık, müzik çalma, aramaları yanıtlama/reddetme dahil çeşitli işlevler için dokunmatik kontroller sunuyor.

Ses tarafında, kristal netliğinde ses ve zengin bas sunduğu iddia edilen 13mm dinamik sürücü ve PET diyafram ile donatılmış. TWS kulaklık, kalabalık ortamlarda aramalarda kaliteyi artıran yapay zeka çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Aktif gürültü önleme (ANC) özelliği bulunmuyor. Realme Link uygulamasındaki ses yükseltici ile ses yoğunluğu 97 dB’den 102 dB’e anında çıkarılabiliyor. Mobil oyun oynayanlar için, 88 ms düşük gecikme modu var. Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip.

Pil ömrü olarak, Realme Buds T01, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusu 400 mAh, her kulaklık 40 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme, 10 dakikalık şarjla 120 dakikaya kadar dinleme süresi sunduğunu iddia ediyor.

Realme Buds T01, 15 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Realme Buds T01 tanıtıldı: İşte özellikleri