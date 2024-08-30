Realme, 15 dolarlık kulaklığını "Realme Buds T01" tanıttı: İşte özellikleri

Realme Buds T01 özellikleri ile neler sunuyor?
Ses tarafında, kristal netliğinde ses ve zengin bas sunduğu iddia edilen 13mm dinamik sürücü ve PET diyafram ile donatılmış. TWS kulaklık, kalabalık ortamlarda aramalarda kaliteyi artıran yapay zeka çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Aktif gürültü önleme (ANC) özelliği bulunmuyor. Realme Link uygulamasındaki ses yükseltici ile ses yoğunluğu 97 dB’den 102 dB’e anında çıkarılabiliyor. Mobil oyun oynayanlar için, 88 ms düşük gecikme modu var. Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip.
Pil ömrü olarak, Realme Buds T01, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusu 400 mAh, her kulaklık 40 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme, 10 dakikalık şarjla 120 dakikaya kadar dinleme süresi sunduğunu iddia ediyor.
Realme Buds T01, 15 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.