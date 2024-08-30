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    Realme, 15 dolarlık kulaklığını "Realme Buds T01" tanıttı: İşte özellikleri

    Realme, ucuz kablosuza kulak içi kulaklığını tanıttı. Uygun fiyatlı Realme Buds T01, Google Fast Pair, düşük gecikme oyun modu, 28 saate kadar pil ömrü ile geliyor.
    Realme Buds T01 tws kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, Hindistan’da Realme 13 5G serisiyle birlikte uygun fiyatlı TWS kulaklık modelini tanıttı. Realme Buds T01, uygun fiyatlı kulak içi kulaklık arayanlara hitap ediyor.

    Realme Buds T01 özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme Buds T01 kulak içi kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme Buds T01, AirPods benzeri bir tasarıma sahip. Kulaklığın hafif olduğu ve rahat uyum sağladığı söyleniyor. Kulaklık, müzik çalma, aramaları yanıtlama/reddetme dahil çeşitli işlevler için dokunmatik kontroller sunuyor.

    Ses tarafında, kristal netliğinde ses ve zengin bas sunduğu iddia edilen 13mm dinamik sürücü ve PET diyafram ile donatılmış. TWS kulaklık, kalabalık ortamlarda aramalarda kaliteyi artıran yapay zeka çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Aktif gürültü önleme (ANC) özelliği bulunmuyor. Realme Link uygulamasındaki ses yükseltici ile ses yoğunluğu 97 dB’den 102 dB’e anında çıkarılabiliyor. Mobil oyun oynayanlar için, 88 ms düşük gecikme modu var. Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip.

    Pil ömrü olarak, Realme Buds T01, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusu 400 mAh, her kulaklık 40 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme, 10 dakikalık şarjla 120 dakikaya kadar dinleme süresi sunduğunu iddia ediyor.

    Realme Buds T01, 15 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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