Realme C17 geliyor

Realme'nin bütçe dostu ve giriş seviyesi telefonlarının bulunduğu C serisi, yeni bir üyeye kavuşmak üzere. Realme C17 olarak adlandırılacak telefon, Geekbench'te listelendi. Ayrıca Realme, yakın zamanda orta seviye için 7i modelinin lansmanını yapacak.

Snapdragon 460'a ve 6 GB RAM'e sahip olacak

RMX2101 model numarasıyla listelenen Realme C17, çoğu akıllı telefon üreticilerinin giriş seviye telefonlarında kullandığı Snapdragon 460 yonga setinden güç alacak.

Snapdragon 460 yonga seti, Qualcomm'un 400 serisindeki ilk 11nm yonga seti olmasıyla dikkat çekiyor ve 8 adet Kryo 240 çekirdeği içeriyor.

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Realme C17, Geekbench listesine göre 6GB RAM ile gelecek.

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Geekbench'te tek çekirdekli kısımda 253 puan ve çok çekirdekli testte 1.248 puan alan Realme C17, giriş seviyesi akıllı telefon pazarı için gerekli yeterliliği karşılıyor.

Telefonun, C serisindeki diğer telefonlar da baz alındığında en az 5.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Realme C17'nin yaklaşık 140 dolar fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/realme_c17_appears_on_geekbench_with_snapdragon_460-news-45207.php

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