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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme C25 haftaya tanıtılıyor

    realme C25 akıllı telefon modelinde Helio G70 yonga seti, 6000mAh kapasiteli batarya, 6.5 inçlik su damlası çentikli ekran, 18W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
    16 Mart 2021, 23:00 (2 sa.)
    236
    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme C25 haftaya tanıtılıyor
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    Normalde MWC fuarlarının dönemi olan bu günler ne yazık ki pandemi nedeniyle artık sanal etkinliklerle geçiliyor. Pek çok firma Mart ayı için etkinlikler hazırladı ve onlarca model görücüye çıkacak. realme C25 bunlardan birisi.

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    realme C25 neler sunuyor?

    Aslında realme geçtiğimiz haftalarda C21 adında 120$’lık bir akıllı telefon daha duyurmuştu. Böylece 1 ayda aynı seriden iki telefon tanıtılmış olacak. realme C25 onun hemen üzerine konumlanıyor ve biraz daha iyi bir performans sunuyor.

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    realme C25 modelinde 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekran yer alıyor. Helio G70 yonga setinden gücünü alan telefonda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 6000mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut.

    realme C serisi ülkemizde de satılıyor ve biraz daha maliyete oynayan modellere sahip. realme C21 ve C25 için henüz ülkemiz adına bir açıklama gelmedi ancak muhtemelen mevcut modellerin seviyesinde piyasaya çıkacaktır.

    realme C25 haftaya tanıtılıyor



    https://www.gsmarena.com/realme_c25_specs_launch_date-news-48224.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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