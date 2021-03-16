realme C25 haftaya tanıtılıyor

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Normalde MWC fuarlarının dönemi olan bu günler ne yazık ki pandemi nedeniyle artık sanal etkinliklerle geçiliyor. Pek çok firma Mart ayı için etkinlikler hazırladı ve onlarca model görücüye çıkacak. realme C25 bunlardan birisi.

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realme C25 neler sunuyor?

Aslında realme geçtiğimiz haftalarda C21 adında 120$’lık bir akıllı telefon daha duyurmuştu. Böylece 1 ayda aynı seriden iki telefon tanıtılmış olacak. realme C25 onun hemen üzerine konumlanıyor ve biraz daha iyi bir performans sunuyor.

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realme C25 modelinde 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekran yer alıyor. Helio G70 yonga setinden gücünü alan telefonda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 6000mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut.

realme C serisi ülkemizde de satılıyor ve biraz daha maliyete oynayan modellere sahip. realme C21 ve C25 için henüz ülkemiz adına bir açıklama gelmedi ancak muhtemelen mevcut modellerin seviyesinde piyasaya çıkacaktır.

https://www.gsmarena.com/realme_c25_specs_launch_date-news-48224.php

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