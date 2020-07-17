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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı

    Realme C3 ve Realme C3i modelleri Vodafone'da tarife ek kontratlı seçeneklerle satışa sunuldu. Realme C3i modeli tarifeye ek 245 TL , Realme C3 modeli tarifeye ek 265 TL taksitle alınabiliyor.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı
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    Vodafone, Realme C3 ve C3i modellerini kontratlı olarak satışa sundu. Daha önce peşin fiyatlı olarak satılan Realme C3 ve C3i modellleri artık tarifeye ek ücretle alınabiliyor.

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    Vodafone, tarifeye göre kontrat ücreti değiştiriyor ancak yapılan tanıtımlarda abonelerin Realme C3i modelini 12 ay boyunca tarifeye ek 245 TL taksitle, Realme C3 modelini 12 ay boyunca tarifeye ek 265 TL taksitle satın alabileceğini ifade ediyor.

    Realme C3 ve Realme C3i özellikleri

    Realme C3’ün farklı versiyonları bulunuyor. Vodafone bünyesinde satışa sunulan modelde 3 arka kamera bulunuyor. Arkada 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri bulunuyor. Ön kamera 5 MP çözünürlüğünde. Realme C3i’de ise 2 arka kamera bulunuyor. Ana kamera 12 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik tespiti için kullanılıyor. Ön kamera ise Realme C3 ile aynı. İki telefon arasında başka fark bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Realme C3 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil, Android 10"

    Realme C3 ve Realme C3i Helio G70 işlemcine sahip. 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. bataryadan besleniyor. Telefonun 6,5 inç büyüklüğündeki LCD ekranı 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor.



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