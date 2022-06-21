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    100 dolara Realme C30 akıllı telefon

    Realme C30 akıllı telefon modeli 100$ fiyat seviyesinde nispeten güçlü yonga seti, çift nano SIM, microSD yuvası, verimlilik odaklı kullanıcı ara yüzü gibi detaylarla geliyor. 
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    Realme C30
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    Realme markasının ülkemizde de ilgi gören C serisi giriş seviyesi akıllı telefonları bu hafta yeni bir üye daha kazandı. Realme C30 akıllı telefon modeli 100$ seviyesinde tatmin edici özellikler sunmaya çalışıyor.

    Realme C30 özellikleri ve fiyatı

    • 6.5 inçlik HD+ ekran
    • 12nm Unisoc T612 (2xCortex-A75,6xCortex-A55)
    • 2GB/3GB RAM
    • 32GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 100$/105$

    Realme C30 akıllı telefon modeli arka kamerada yapay zekâ desteği, 1TB kapasiteye kadar hafıza kartı desteği, nispeten çerçevesiz tasarım, çift nano SIM desteği, kaynakları daha az kullanan Realme Go Edition ara yüzü, 8.5mm kalınlık değeri gibi ayrıntılar sunarak fiyat segmentinde rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak. İlk etapta Hindistan’da haftaya satışa sunulacak.

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