100 dolara Realme C30 akıllı telefon

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Realme markasının ülkemizde de ilgi gören C serisi giriş seviyesi akıllı telefonları bu hafta yeni bir üye daha kazandı. Realme C30 akıllı telefon modeli 100$ seviyesinde tatmin edici özellikler sunmaya çalışıyor.

Realme C30 özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik HD+ ekran

12nm Unisoc T612 (2xCortex-A75,6xCortex-A55)

2GB/3GB RAM

32GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

5000mAh batarya

10W hızlı şarj

100$/105$

100 dolara satılacak Realme Narzo 50i Prime geliyor 2 gün önce eklendi

Realme C30 akıllı telefon modeli arka kamerada yapay zekâ desteği, 1TB kapasiteye kadar hafıza kartı desteği, nispeten çerçevesiz tasarım, çift nano SIM desteği, kaynakları daha az kullanan Realme Go Edition ara yüzü, 8.5mm kalınlık değeri gibi ayrıntılar sunarak fiyat segmentinde rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak. İlk etapta Hindistan’da haftaya satışa sunulacak.

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