Realme'den 5G destekli bütçe dostu telefon: V13 5G

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Realme, Mart ayının son gününde iki yeni akıllı telefon duyurusu yaptı. Çinli şirketin tanıttığı modellerden biri olan V13 5G, yüksek kapasiteli batarya, 90 Hz ekran ve oldukça uygun fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

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Akıllı telefon 7 nm fabrikasyon sürecine sahip sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga setiyle güçlendirildi. Ayrıca 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Cihazda microSD kart yuvası da var.

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Realme V13 5G, FullHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç LCD ekranla geliyor. Arka panelinde 48 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası mevcut.

5G bağlantı desteği

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alan cihazın diğer özelliklerini USB-C bağlantı noktası, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi ve 5G desteği olarak sıralayabiliriz.

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Realme V13 5G siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Akıllı telefonun 8 GB + 128 GB versiyonu 244 dolar fiyat etiketi taşıyacak. 8 GB + 256 GB'lık modeli ise 279 dolar karşılığında satılacak. Çin'de piyasaya sürülen cihazın global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/realme_v13_5g_is_official_comes_with_three_cameras_and_a_big_battery-news-48454.php

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