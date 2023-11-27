Realme'den yeni rekor: 200 milyonu geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Realme, amiral gemisi GT5 Pro'nun arifesinde heyecan verici bir duyuru paylaştı. Çinli dev, rakipleri Huawei, Samsung ve Apple'ın ardından yeni bir satış rekoruna imza attı.

200 milyonluk satışı geride bıraktı

Bugün paylaştığı teaser görüntüsünde Realme, beş yıldan biraz fazla bir sürede 200 milyondan fazla telefon sattığını ve bu dönüm noktasına ulaşan en hızlı beşinci şirket olduğunu açıkladı. Söz konusu rakamların marka için bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. Kaçıranlar için Çinli dev, 4 Mayıs 2018 tarihinde Oppo'nun alt markası olarak kuruldu ve Vivo'nun da bağlı olduğu BBK Electronics çatısı altında varlık gösteriyor.

Counterpoint Research'e göre Çlin devin 100 milyonluk sevkiyata ulaşması 3 yıl sürerken, 200 milyon sınırı yalnızca 2 yılda aşıldı. Bu noktada Realme'nin pazarlama müdürü Xu Qi, "Dünyada 700'den fazla akıllı telefon markası varken ortaya çıktık. Son beş yıldır dünyanın en iyi 10 markası arasında yer alabildiğimiz için son derece gururluyuz." dedi.

Dünya çapında yalnızca 14 şirketin 200 milyonun üzerinde telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirtelim. Realme ise, Vivo, Huawei, Samsung ve Apple gibi markaların hemen ardından geliyor.

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Ayrıca Realme, çok yakında yeni amiral gemisi telefonu Realme GT5 Pro'yu duyuracak. Daha önce bu modelin AnTuTu'da liderlik koltuğunu ele geçirdiğinden sizlere bahsetmiştik.

Realme GT5 Pro neler sunacak?

Mevcut bilgilere göre Realme GT5 Pro, ön yüzünde 2K+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise, telefona 32MP selfie, 50MP 1/1,4 inç boyutunda yepyeni bir Sony IMX966 birincil kamera, 2,7x optik yakınlaştırma sunan 50MP telefoto (IMX890) ve 8 MP ultra geniş açılı sensörler eşlik edecek.

161,6 x 75,1 x 9,2 mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında olacak Realme GT5 Pro'nun 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor. Kutusundan Android 14 ve 5.260mAh pil paketi ile çıkacak telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı halihazırda doğrulandı.

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