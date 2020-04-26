Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor

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Hintli duyumcu Mukul Sharma, Realme'nin farklı bir tasarımla piyasada boy göstermesi beklenen yeni akıllı telefonun ilk fotoğrafını yayınladı. Karşımızda son derece şık görünüm sunan orijinal bir model var.

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Cihazın arka panelinin özel bir dokuya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca koruyucu camla kaplı gibi duruyor. Orta kısımda üç kamera sensörünün yanı sıra şirket logosunu da barındıran dikey ve parlak bir şerit bulunuyor.

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Ön panel soru işareti

Böyle bir akıllı telefon piyadaki çoğu modelin arasından sıyrılarak fark yaratabilir. Ancak bunun için şirketin ön panelde de sıradışı bir tasarım yakalamış olması gerekiyor. Cihazın ön tarafını görmeden kesin konuşmak zor.

Realme son derece hızlı büyüyen bir marka. Kuruluşundan bu yana iki yıldan daha kısa bir süre içinde en başarılı akıllı telefon üreticileri sıralamasında yedinci sıraya yükselmeyi başardı. Yeni akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok.

https://twitter.com/stufflistings/status/1254297398567792642

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