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    Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme son derece şık bir tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın ilk fotoğrafı internete sızdırıldı.
    52 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor
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    Hintli duyumcu Mukul Sharma, Realme'nin farklı bir tasarımla piyasada boy göstermesi beklenen yeni akıllı telefonun ilk fotoğrafını yayınladı. Karşımızda son derece şık görünüm sunan orijinal bir model var.

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    Cihazın arka panelinin özel bir dokuya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca koruyucu camla kaplı gibi duruyor. Orta kısımda üç kamera sensörünün yanı sıra şirket logosunu da barındıran dikey ve parlak bir şerit bulunuyor.

    Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor
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    Ön panel soru işareti

    Böyle bir akıllı telefon piyadaki çoğu modelin arasından sıyrılarak fark yaratabilir. Ancak bunun için şirketin ön panelde de sıradışı bir tasarım yakalamış olması gerekiyor. Cihazın ön tarafını görmeden kesin konuşmak zor.

    Realme son derece hızlı büyüyen bir marka. Kuruluşundan bu yana iki yıldan daha kısa bir süre içinde en başarılı akıllı telefon üreticileri sıralamasında yedinci sıraya yükselmeyi başardı. Yeni akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1254297398567792642 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    malkooklam 5 dk.
    daha x2 proyu getiremediler,
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