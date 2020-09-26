Realme, dünyanın ilk SLED TV'sini tanıttı!

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Realme'nin yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı SLED 4K Smart TV, mavi ışık emisyonunu azaltmak ve QLED panellerinden daha geniş bir renk gamı ??sağlamak için SPD teknolojisini benimseyen 55 inçlik bir SLED ekrana sahip olacak. Realme SLED 4K Smart TV, dünyanın ilk SLED TV'si olma özelliği taşıyacak.

SLED nedir?

Mevcut Quantum Dot teknolojisi, mavi arka ışığı kullanıyor ve bu ışığı emmek ve kırmızı veya yeşil renkleri yeniden üretmek için kuantum noktalarını kullanıyor.

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Şirket, yaklaşmakta olan 55 inçlik Realme SLED 4K Smart TV'nin, arka aydınlatma renkleri olarak kullanılan kırmızı, mavi ve yeşilden yararlanarak arka ışığı beyaza çevirdiğini böylece mavi ışığın zararlı etkilerini azalttığını ve aynı zamanda daha yüksek renk saflığı sağladığını söylüyor.

SLED TV ayrıca NTSC renk gamının %108 kapsama alanına sahip olacağını duyurdu.

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Realme SLED 4K Smart TV hakkında detaylı bilgi TV henüz piyasaya sürülmediği için bilinmiyor. Şirket, yalnızca yaklaşmakta olan akıllı TV'nin ekranının yeni teknolojisinin duyurusunu yaptı.

Realme, duyurduğu SLED teknolojisi ile QLED'e sahip akıllı TV üreten şirketlere rakip olmak istiyor.

https://www.gsmarena.com/realme_announces_worlds_first_sled_smart_tv_more_details_to_follow_soon-news-45488.php

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