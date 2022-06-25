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Realme'nin yeni üst segment akıllı telefon modeli Realme GT 2 Master Explorer, 3C sertifika sitesinde kendisini gösterdi. Batarya detaylarını burada gözler önüne süren cihaz, artık muhtemel tüm özellikleri ile karşımızda.

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Realme GT 2 Master Explorer 100W hızlı şarj desteği ile geliyor

Realme yakında yeni amiral gemisi modeli Realme GT 2 Master Explorer'ı tanıtacak. Görünüşe göre 100W hızlı şarj desteği ile birlikte gelen cihaz, içerisinde Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini taşıyacak. Bu işlemcinin yanında 12GB'a kadar LPDDR5 RAM bellek seçeneği sunması beklenilen GT 2 Master Explorer'ın Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 işletim sistemi ile çalışması bekleniliyor.

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Yine sızıntılara göre ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ kalitesinde AMOLED ekran taşıyacak olan Realme GT 2 Master Explorer, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Selfie çekimleri için 16MP'lik bir ön kamerayı da ekranın üzerinde taşıyacak olan cihaz, arka tarafında 50MP'lik çift kameraya ve 2MP'lik bir üçüncü kameraya yer verecek. Son olarak 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleri sunması beklenilen Realme GT 2 Master Explorer'ın 500 Dolar civarında bir fiyat etiketi ile satılacağı tahmin ediliyor.

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Realme GT 2 Master Explorer 3C sertifika sitesinde göründü