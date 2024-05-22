Samsung Galaxy Z Fold 6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 6&Flip 6, yeni Galaxy Tab ve Galaxy Watch 7 serisi dahil olmak üzere yeni duyurularda bulunacak. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 modelinin tasarımına ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 netleşmeye başladı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz ayındaki gelişmeler arasından en dikkat çeken isim kuşkusuz Galaxy Z Fold 6 olacak. Asya pazarından gelen son bilgiler ise, iki yeni gelişmeye işaret ediyor. Bunlardan ilki, daha kalın bir ultra ince cam (UTG) ile kırışıklığın önlenmesi. Bu doğrultuda 30 mikron camdan 50 mikrona geçiş yapılacak ve bu da dayanıklılığın artacağı anlamına geliyor.

OLED’e elveda: Samsung, dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı 18 sa. önce eklendi

Ayrıca son raporlar, yenilenen kamera tasarımına ek olarak telefonun önemli ölçüde daha ince ve daha hafif olacağı yönünde. Üstelik bu tasarıma ait bazı görüntülerde paylaşıldı. Bunlara baktığımızda kamera sensörlerinin artık dokulu bir tasarıma ve küçük metal halkalarla çevrelendiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Ancak detaya inecek olursak, Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500 platformlarına ek olarak 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

OLED’e elveda: Samsung, dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı 18 sa. önce eklendi

Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek. Ayrıca bu yılki etkinlikte, Z Fold 6 Ultra isimli sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 6 tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler