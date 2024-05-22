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    Samsung Galaxy Z Fold 6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı: İşte beklenenler

    Bir süredir merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 modelinin özellikleri ve tasarımı netleşmeye başladı. Peki Z Fold serisinin yeni üyesi neler sunacak? İşte detaylar...
    Samsung Galaxy Z Fold 6 tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 6&Flip 6, yeni Galaxy Tab ve Galaxy Watch 7 serisi dahil olmak üzere yeni duyurularda bulunacak. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 modelinin tasarımına ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı. 

    Samsung Galaxy Z Fold 6 netleşmeye başladı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz ayındaki gelişmeler arasından en dikkat çeken isim kuşkusuz Galaxy Z Fold 6 olacak. Asya pazarından gelen son bilgiler ise, iki yeni gelişmeye işaret ediyor. Bunlardan ilki, daha kalın bir ultra ince cam (UTG) ile kırışıklığın önlenmesi. Bu doğrultuda 30 mikron camdan 50 mikrona geçiş yapılacak ve bu da dayanıklılığın artacağı anlamına geliyor.

    Ayrıca son raporlar, yenilenen kamera tasarımına ek olarak telefonun önemli ölçüde daha ince ve daha hafif olacağı yönünde. Üstelik bu tasarıma ait bazı görüntülerde paylaşıldı. Bunlara baktığımızda kamera sensörlerinin artık dokulu bir tasarıma ve küçük metal halkalarla çevrelendiğini görüyoruz. 

    Samsung Galaxy Z Fold 6 tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Ancak detaya inecek olursak, Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500 platformlarına ek olarak 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. 

    Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek. Ayrıca bu yılki etkinlikte, Z Fold 6 Ultra isimli sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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