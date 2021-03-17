realme GT modeli AnTuTu’da engellendi

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realme markasının oyuncu odaklı olarak geliştirdiği amiral gemisi realme GT 5G daha ilk haftasında AnTuTu platformundan yasaklandı. Geliştirici ekip telefonda şüpheli aktiviteler tespit edildiğini belirtiyor.

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realme GT 5G hile mi yapıyor?

realme GT 5G modeli piyasaya sürülmeden önce başkan yarımcısı Xu Qi Chase cihazın AnTuTu üzerinde 770 bin puan skorunu paylaşmıştı. En iyi durumda dahi 735 bin puana çıkabilen Snapdragon 888 yonga setinin bu telefonda nasıl sıçrama yapabildiği AnTuTu ekibinin garibine gitti ve telefonu satın alarak test etmeye karar verdiler.

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Piyasaya çıkar çıkmaz 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğini satın alan ekip yaptığı araştırmalarda bazı şüpheli hareketlere rastlamış. Bunlardan birincisi çoklu çekirdek testlerinde sistemin görevleri sadece performans çekirdeklerine yönlendirmesi ve skora etki etmesi. İkincisi ise ara yüz testlerinde sistemin JPG açılışına çok az işlem gücü ayırması ve sonrasında bozuk görüntülerin ortaya çıkması. JPG açılış süreci kullanıcıya gösterilmediği için bozuk görüntüler de anında fark edilemiyor.

AnTuTu ekibi tespit edilen sıkıntıların ardından realme GT modelini 3 aylık süre ile testlerden men etmiş. Problem giderildiğinde yeniden testlere girebilecek ancak bu süre içerisinde eğer problem giderilmezse telefonun sınırsız olarak testlere girememesi söz konusu. realme ekibi AnTuTu ile yakın temasta olduklarını belirtiyor.

https://www.gsmarena.com/antutu_bans_realme_gt_for_three_months_after_it_uncovers_cheating-news-48234.php

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