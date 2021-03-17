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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme GT modeli AnTuTu’da engellendi

    AnTuTu ekibi yaptığı incelemelerde benchmark testleri esnasında sistemin bazı şüpheli hareketler ile puana oynadığını tespit edince realme GT 5G modelini 3 aylığına yasakladı.
    17 Mart 2021, 17:00 (4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme GT modeli AnTuTu’da engellendi
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    realme markasının oyuncu odaklı olarak geliştirdiği amiral gemisi realme GT 5G daha ilk haftasında AnTuTu platformundan yasaklandı. Geliştirici ekip telefonda şüpheli aktiviteler tespit edildiğini belirtiyor.

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    realme GT 5G hile mi yapıyor?

    realme GT 5G modeli piyasaya sürülmeden önce başkan yarımcısı Xu Qi Chase cihazın AnTuTu üzerinde 770 bin puan skorunu paylaşmıştı. En iyi durumda dahi 735 bin puana çıkabilen Snapdragon 888 yonga setinin bu telefonda nasıl sıçrama yapabildiği AnTuTu ekibinin garibine gitti ve telefonu satın alarak test etmeye karar verdiler.

    Ayrıca Bkz. "Baharı Üretken Karşıla"

    Piyasaya çıkar çıkmaz 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğini satın alan ekip yaptığı araştırmalarda bazı şüpheli hareketlere rastlamış. Bunlardan birincisi çoklu çekirdek testlerinde sistemin görevleri sadece performans çekirdeklerine yönlendirmesi ve skora etki etmesi. İkincisi ise ara yüz testlerinde sistemin JPG açılışına çok az işlem gücü ayırması ve sonrasında bozuk görüntülerin ortaya çıkması. JPG açılış süreci kullanıcıya gösterilmediği için bozuk görüntüler de anında fark edilemiyor.

    AnTuTu ekibi tespit edilen sıkıntıların ardından realme GT modelini 3 aylık süre ile testlerden men etmiş. Problem giderildiğinde yeniden testlere girebilecek ancak bu süre içerisinde eğer problem giderilmezse telefonun sınırsız olarak testlere girememesi söz konusu. realme ekibi AnTuTu ile yakın temasta olduklarını belirtiyor.



    https://www.gsmarena.com/antutu_bans_realme_gt_for_three_months_after_it_uncovers_cheating-news-48234.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Realme çok kritik bir dönemde AnTuTu'dan ban yerse özellikle bu modelden alt modellerde güven sarsar ve Xiaomi tercihi konuşulur başabaş özelliklerde.
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