Realme GT Neo 3T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Ekran
- Donanım
- Kameralar
- Diğer özellikler
- Realme GT Neo 3T Özellikleri
- Realme GT Neo 3T Fiyatı
- Yorumlar
Realme markası GT serisinin yeni üyesi Realme GT Neo 3T'yi duyurdu. Akıllı telefon birçok yönden standart GT Neo 3'e benziyor ancak yeni modelde Snapdragon 870 işlemci ve 64 megapiksel ana kamera var.
Ekran
Realme GT Neo 3T, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.62 inç AMOLED ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran 1300 nit parlaklık, HDR10+ desteği ve %100 DCI-P3 renk gamı ile öne çıkıyor. Parmak izi tarayıcısı da ekrana entegre.
Donanım
Realme GT Neo 3T gücünü 7 nm'lik Snapdragon 870 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil mevcut.
Kameralar
Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi görev yapıyor:
- 64 megapiksel ana kamera (f/1.79); LED flaş
- 8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)
- 2 megapiksel makro kamera (f/2.4)
- 16 megapiksel selfie kamerası
Diğer özellikler
Realme GT Neo 3T'nin diğer özelliklerini çift SIM yuvası, 5G ve Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile çıkıyor.
Realme GT Neo 3T bu hafta itibarıyla dünya genelinde satışa çıkacak. Akıllı telefonun sarı, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Fiyat ile ilgili detaylara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Realme GT Neo 3T Özellikleri
- Ekran: 6.62 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128/256 GB
- İşletim sistemi: Android 12 (Realme UI 3.0)
- Arka kamera: 64 + 8 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 16 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 80W şarj
- Bağlantı: Çift SIM, 5G,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C
- Renkler: Sarı, Beyaz, Siyah
- Boyutlar: 162.9 × 75.8 × 8.65 mm
- Ağırlık: 194.5
Realme GT Neo 3T Fiyatı
8 GB RAM + 128 GB depolama - 470 dolar
8 GB RAM + 256 GB depolama - 510 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şükürler olsun dolar artık düşecek