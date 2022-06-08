Realme GT Neo 3T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Realme markası GT serisinin yeni üyesi Realme GT Neo 3T'yi duyurdu. Akıllı telefon birçok yönden standart GT Neo 3'e benziyor ancak yeni modelde Snapdragon 870 işlemci ve 64 megapiksel ana kamera var.

Ekran

Realme GT Neo 3T, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.62 inç AMOLED ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran 1300 nit parlaklık, HDR10+ desteği ve %100 DCI-P3 renk gamı ile öne çıkıyor. Parmak izi tarayıcısı da ekrana entegre.

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Donanım

Realme GT Neo 3T gücünü 7 nm'lik Snapdragon 870 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil mevcut.

Kameralar

Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi görev yapıyor:

64 megapiksel ana kamera (f/1.79); LED flaş

ana kamera (f/1.79); LED flaş 8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)

2 megapiksel makro kamera (f/2.4)

16 megapiksel selfie kamerası

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Diğer özellikler

Realme GT Neo 3T'nin diğer özelliklerini çift SIM yuvası, 5G ve Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile çıkıyor.

Realme GT Neo 3T bu hafta itibarıyla dünya genelinde satışa çıkacak. Akıllı telefonun sarı, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Fiyat ile ilgili detaylara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

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Realme GT Neo 3T Özellikleri

Ekran: 6.62 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz

6.62 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB İşletim sistemi: Android 12 (Realme UI 3.0)

Android 12 (Realme UI 3.0) Arka kamera: 64 + 8 + 2 megapiksel

64 + 8 + 2 megapiksel Ön kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 80W şarj

5.000 mAh, 80W şarj Bağlantı: Çift SIM, 5G,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C

Çift SIM, 5G,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C Renkler: Sarı, Beyaz, Siyah

Sarı, Beyaz, Siyah Boyutlar: 162.9 × 75.8 × 8.65 mm

162.9 × 75.8 × 8.65 mm Ağırlık: 194.5

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Realme GT Neo 3T Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama - 470 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 510 dolar

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