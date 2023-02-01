Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    10 dakikada şarj olacağı söylenen Realme GT Neo 5’in LED aydınlatması ortaya çıktı

    Tasarım noktasında farklılaşmak isteyen firmalar yeni çözümleri telefonlarına ekliyor. Bu bağlamda Realme GT Neo 5’nin LED aydınlatması akıllı telefonlarda yeni trende işret ediyor olabilir.
    Oy Ver
    Realme GT Neo 5’in LED aydınlatması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 5’nun tanıtılmasın artık sayılı günler kaldı. Öte yandan firma resmi hesaplarından telefonla ilgili paylaşımların sıklığını da artırmış vaziyette. Realme tarafından paylaşılan son videoda ise Realme GT Neo 5’in arka tasarımı ve ayrık LED aydınlatmasına vurgu yapılıyor.

    Geçtiğimiz ay içerisinde Realme’nin yeni telefonunda RGB aydınlatmaya yer vereceğine dair bazı söylentiler çıkmıştı. Ancak paylaşılan videoda bu aydınlatmanın mor tonlu olacağını görüyoruz. Bu aydınlatmanın renginin değiştirilip değiştirilemeyeceği ise şimdilik belirsiz. Öte yandan yapılan paylaşımda üçlü kamera kurulumu ve LED flaş kısmı da açıkça görülüyor.

    30 saniye şarj ile saatlik kullanım

    Bununla birlikte Realme GT Neo 5’nun 240W gibi oldukça iddialı hızlı şarj desteğiyle geleceği ve yalnızca 30 saniyelik şarj ile saatlerce kullanım sunacağı iddia ediliyor. Telefonun sıfırdan tam doluluk seviyesine çıkması ise 10 dakikadan kısa sürecek. Yüksek hızlı şarja rağmen bataryanın yine oldukça iddialı olan 1600 şarj döngüsü sunacağı da söylenmekte.

    Realme GT Neo 5’nin teknik özellikleri de oldukça dolu diyebiliriz. Son gelen bilgiler telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 yongasının hızlandırılmış bir versiyonunun olacağını gösteriyor. 8 GB/12 GB/16 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama seçeneklerine sahip olacağı söylenen cihazda 144Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekranın olacağı iddia ediliyor. Kamera tarafındaysa 50MP Sony IMX 890 sensörü, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensör yer alacak. Realme GT Neo 5, 9 Şubat 2023’te tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel 1 2021
    Alcatel 1 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız