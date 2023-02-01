10 dakikada şarj olacağı söylenen Realme GT Neo 5’in LED aydınlatması ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 5’nun tanıtılmasın artık sayılı günler kaldı. Öte yandan firma resmi hesaplarından telefonla ilgili paylaşımların sıklığını da artırmış vaziyette. Realme tarafından paylaşılan son videoda ise Realme GT Neo 5’in arka tasarımı ve ayrık LED aydınlatmasına vurgu yapılıyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde Realme’nin yeni telefonunda RGB aydınlatmaya yer vereceğine dair bazı söylentiler çıkmıştı. Ancak paylaşılan videoda bu aydınlatmanın mor tonlu olacağını görüyoruz. Bu aydınlatmanın renginin değiştirilip değiştirilemeyeceği ise şimdilik belirsiz. Öte yandan yapılan paylaşımda üçlü kamera kurulumu ve LED flaş kısmı da açıkça görülüyor.

30 saniye şarj ile saatlik kullanım

Bununla birlikte Realme GT Neo 5’nun 240W gibi oldukça iddialı hızlı şarj desteğiyle geleceği ve yalnızca 30 saniyelik şarj ile saatlerce kullanım sunacağı iddia ediliyor. Telefonun sıfırdan tam doluluk seviyesine çıkması ise 10 dakikadan kısa sürecek. Yüksek hızlı şarja rağmen bataryanın yine oldukça iddialı olan 1600 şarj döngüsü sunacağı da söylenmekte.

Samsung Galaxy S23 UNPACKED / Türkçe Simultane Çeviri! 3 sa. önce eklendi

Realme GT Neo 5’nin teknik özellikleri de oldukça dolu diyebiliriz. Son gelen bilgiler telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 yongasının hızlandırılmış bir versiyonunun olacağını gösteriyor. 8 GB/12 GB/16 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama seçeneklerine sahip olacağı söylenen cihazda 144Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekranın olacağı iddia ediliyor. Kamera tarafındaysa 50MP Sony IMX 890 sensörü, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensör yer alacak. Realme GT Neo 5, 9 Şubat 2023’te tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme GT Neo 5’in LED aydınlatması ortaya çıktı