Tam Boyutta Gör Çin'de oldukça ünlü bir platform olan Weibo'da vakit geçiren Xu Qi kullanıcılara yeni bir soru sordu. Realme'de başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve bu Çinli firmanın küresel pazarlama stratejileri ile ilgili olan operasyonlarının kaderini tayin eden Qi'nin Weibo kullanıcılarından hangi yeni Realme modelinin kutusundan Realme UI 4.0 ile çıkacağını tahmin etmesini istediği öğrenildi. Realme GT Neo 5 adına yayımlanan bir yazıda da bu ürünün muhtemel teknik özellikleri yer aldı.

Realme GT Neo 5 için üretilen kamera tasarımı ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Realme GT Neo 5 için geri sayım başladı

Yukarıdaki bağlantı adresinde yer alan içeriğimizde bu modelin batarya, işlemci ve kamera özelliklerinden bahsedilmişti. Yeni elde edilen bilgilerde ise Realme GT Neo 5'in 6.7 inç büyüklüğünde olan, 1.5K ekran çözünürlüğü sunan ve OLED (2722 x 1240 piksel) bir ekrana ev sahipliği yapan bir akıllı telefon olacağı öne sürüldü.

Ekran içi parmak izi özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı öngörülen bu ürünün 16 GB RAM ve UFS 3.1 altyapısına sahip olan 256 GB'lık bir depolama alanı ile donatılacağı belirtildi.

Realme GT Neo 5'in önümüzdeki yıl satışa sunulacağı ve Realme UI 5.0 tabanlı olan Android 13'e kavuşacağı söylendi. Bu model Redmi K60, iQOO Neo 7 Racing Edition ve OnePlus Ace 2 ile rekabet edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme GT Neo 5'in muhtemel özellikleri sızdırıldı: Realme UI 5.0