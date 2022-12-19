Realme GT Neo 5'in muhtemel özellikleri sızdırıldı: Realme UI 5.0

Realme GT Neo 5 için geri sayım başladı
Yukarıdaki bağlantı adresinde yer alan içeriğimizde bu modelin batarya, işlemci ve kamera özelliklerinden bahsedilmişti. Yeni elde edilen bilgilerde ise Realme GT Neo 5'in 6.7 inç büyüklüğünde olan, 1.5K ekran çözünürlüğü sunan ve OLED (2722 x 1240 piksel) bir ekrana ev sahipliği yapan bir akıllı telefon olacağı öne sürüldü.
Ekran içi parmak izi özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı öngörülen bu ürünün 16 GB RAM ve UFS 3.1 altyapısına sahip olan 256 GB'lık bir depolama alanı ile donatılacağı belirtildi.
Realme GT Neo 5'in önümüzdeki yıl satışa sunulacağı ve Realme UI 5.0 tabanlı olan Android 13'e kavuşacağı söylendi. Bu model Redmi K60, iQOO Neo 7 Racing Edition ve OnePlus Ace 2 ile rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...