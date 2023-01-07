Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri sızdırıldı: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon rekabetinde Galaxy Z serisi ile büyük başarı kaydeden Samsung, Fold 4 ve Flip 4'ün halefi olacak Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 için çalışmalara başlamış gibi gözüküyor. Bugün Vietnam merkezli yayın kaynağı The Pixel, Galaxy Z Fold 5 hakkında bazı ilginç detaylar paylaştı.

Galaxy Z Fold 5 özellikleri gün yüzüne çıktı

The Pixel tarafından bildirilenlere göre sektöre yakın kaynaklar, Samsung Galaxy Z Fold 5'in test sürümünün 4nm işlem düğümünü temel alan Qualcomm Snapdragon 985 5G adlı yeni bir işlemciden destek aldığını söylüyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu yonga setini ilk kez duyuyoruz ve henüz yarı iletken üreticisi tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Öte yandan Qualcomm'un bir sonraki işlemcisinin Snapdragon 8 Gen 3 olarak adlandırılması bekleniyor. Bu sebeple yeni sızıntının biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

S-Pen yuvasına sahip olabilir

Ayrıca kaynakta yer verilen detaylar arasında, yeni katlanabilir telefonun Galaxy Z Fold 4 modelinden biraz daha kalın (6,3 mm yerine 6,5 mm) ve ağır olacağı yer alıyor. Bu tasarıma bir S-Pen yuvasının eşlik etmesi beklenirken, muhtemelen ağırlık ve kalınlık artışı da bu yuvadan kaynaklanıyor.

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Yakın zamanlı sızıntılar, Galaxy Z Fold 5’in 50MP ISOCELL GN3 ana kameradan oluşan üçlü bir tasarıma ve 12MP selfie kamerasına sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Telefonun diğer sensör detayları ise henüz bilinmiyor. Tahminlerimize göre Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, her yıl olduğu gibi Ağustos ayında ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Önümüzdeki günlerde yaklaşan cihazlar hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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