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    Realme GT Neo 5 Pro özellikleri sızdı: Snapdragon 8 Gen 2, OLED ekran ve 150W şarj

    Realme'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu deşifre oldu. Çinli kaynaklar GT Neo 5 Pro isimli modelin özelliklerini paylaştı.
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    Realme GT Neo 5 Pro özellikleri sızdı: İşlemci, ekran ve şarj hız Tam Boyutta Gör
    Realme'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu GT Neo 5 Pro önümzüdeki Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılacak. Lansman öncesinde cihazın teknik özelliklerine ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. İşlemci, ekran ve şarj hızı gibi ayrıntılardan bahsediyoruz.

    Çinli kaynakların aktardığı bilgilere göre Realme GT Neo 5 Pro, 2772 × 1240 piksel (1.5K) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç OLED ekran taşıyacak. Ayrıca cihazın 16 megapiksel ön kamera ile geleceği ifade ediliyor.

    Arka kamera ünitesi optik görüntü sabitleme desteği sunan 50 megapiksel Sony IMX890 sensör içerecek. Ana kamerayı tam olarak hangi sensörlerin tamamlayacağı belli değil. Cihaz gücünü ise sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak.

    Realme GT Neo 5 Pro özellikleri sızdı: İşlemci, ekran ve şarj hız Tam Boyutta Gör

    16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama

    Realme GT Neo 5 Pro'nun 16 GB RAM ile donatılacağı bildiriliyor. Buna 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri eşlik edecek. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 150W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh'lik bataryasından alacak.

    Cihazın kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkması muhtemel. Amiral gemisi modelle ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Daha fazlasını öğrenebilmek için yeni sızıntıların ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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