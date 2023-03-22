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    Realme GT Neo 5 SE ufukta göründü: Sınıfında lider olabilir

    Realme'nin yeni bütçe telefonu Realme GT Neo 5 SE, Snapdragon 7+ Gen 2 ile AnTuTu platformunda listelendi. Peki yeni akıllı telefon orta sınıf rekabetinde neler sunacak? İşte detaylar  
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    Realme GT Neo 5 SE ufukta göründü: Sınıfında lider olabilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında fiyat ve performans odaklı modellere imza atan Realme, yeni telefonu Realme GT Neo 5 SE modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda kısa süre önce MIIT, 3C ve TENAA sertifikasyon sitelerinde görüntülenen cihaz, şimdi de AnTuTu platformunda listelendi. Peki Realme GT Neo 5 SE neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Realme GT Neo 5 SE özellikleri doğrulandı

    Paylaşılan görüntülere göre Snapdragon 7+ Gen 2'den destek alan Realme GT Neo 5 SE, AnTuTu platformunda 1.009.127 puan alıyor. Söz konusu skorun özellikle orta sınıf rekabetinde oldukça iddialı göründüğünü belirtelim. Ayrıca söz konusu liste, cihazın 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 3,1 depolama ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini doğruluyor. 

    Realme GT Neo 5 SE ufukta göründü: Sınıfında lider olabilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 2772 x 1240 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç OLED ekrana sahip olacak. Ek olarak alüminyum orta çerçeve ile desteklenecek yeni cihazın, 100W hızlı şarj ve büyük bir 5.500mAh pil ile vitrine çıkacağı belirtiliyor.

    Kamera bölümünde ise GT Neo 5 SE, ön yüzünde 16MP selfie, arka panelinde ise OIS destekli 64MP OmniVision OV64M birincil, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro sensörlere sahip olacak. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında x ekseni lineer motor, NFC, IR blaster ve ekran altı parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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