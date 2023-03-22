Realme GT Neo 5 SE ufukta göründü: Sınıfında lider olabilir

Realme GT Neo 5 SE özellikleri doğrulandı
Paylaşılan görüntülere göre Snapdragon 7+ Gen 2'den destek alan Realme GT Neo 5 SE, AnTuTu platformunda 1.009.127 puan alıyor. Söz konusu skorun özellikle orta sınıf rekabetinde oldukça iddialı göründüğünü belirtelim. Ayrıca söz konusu liste, cihazın 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 3,1 depolama ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini doğruluyor.
Kamera bölümünde ise GT Neo 5 SE, ön yüzünde 16MP selfie, arka panelinde ise OIS destekli 64MP OmniVision OV64M birincil, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro sensörlere sahip olacak. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında x ekseni lineer motor, NFC, IR blaster ve ekran altı parmak izi tarayıcısı yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)