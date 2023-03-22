Realme GT Neo 5 SE ufukta göründü: Sınıfında lider olabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında fiyat ve performans odaklı modellere imza atan Realme, yeni telefonu Realme GT Neo 5 SE modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda kısa süre önce MIIT, 3C ve TENAA sertifikasyon sitelerinde görüntülenen cihaz, şimdi de AnTuTu platformunda listelendi. Peki Realme GT Neo 5 SE neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Realme GT Neo 5 SE özellikleri doğrulandı

Paylaşılan görüntülere göre Snapdragon 7+ Gen 2'den destek alan Realme GT Neo 5 SE, AnTuTu platformunda 1.009.127 puan alıyor. Söz konusu skorun özellikle orta sınıf rekabetinde oldukça iddialı göründüğünü belirtelim. Ayrıca söz konusu liste, cihazın 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 3,1 depolama ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 2772 x 1240 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç OLED ekrana sahip olacak. Ek olarak alüminyum orta çerçeve ile desteklenecek yeni cihazın, 100W hızlı şarj ve büyük bir 5.500mAh pil ile vitrine çıkacağı belirtiliyor.

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Kamera bölümünde ise GT Neo 5 SE, ön yüzünde 16MP selfie, arka panelinde ise OIS destekli 64MP OmniVision OV64M birincil, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro sensörlere sahip olacak. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında x ekseni lineer motor, NFC, IR blaster ve ekran altı parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

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