Realme GT Neo 5, şirketin ilk kızılötesi sensörüne sahip olacak

Realme GT Neo 5, farklı şarj hızlarına sahip iki farklı seçenekle 9 Şubat'ta tanıtılacak
Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alması beklenen Realme GT Neo 5, iki farklı seçenekle piyasaya sürülecek. Alt model, 150W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh bataryaya sahip olacak. 240W hızlı şarj destekli modelin ise 4500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihaz, 2772 × 1240 piksel ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak ve 144Hz yenileme hızına sahip ekran, 2160Hz PWM karartmayı destekleyecek.
Son olarak 9 Şubat'ta tanıtılması beklenen cihaz, 8 GB/12 GB/16 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek ve yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?