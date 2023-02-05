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    Realme GT Neo 5, şirketin ilk kızılötesi sensörüne sahip olacak

    Şirketin ilk kızılötesi sensörüne sahip olacak Realme GT Neo 5'in 9 Şubat'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor. Dünya'da ilk 240W hızlı şarj teknolojisine sahip cihaz, Snapdragon 8 Gen 1'den güç alabilir.
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    Realme GT Neo 5, şirketin ilk kızılötesi sensörüne sahip olacak
    Lansmana sayılı günler kala Realme GT Neo 5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmakta. Farklı şarj hızlarına sahip iki varyant olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, güvenli ve hızlı şarj için TÜV Rheinland tarafından ürün sertifikası alan ilk 240W destekli akıllı telefon olacak.

    Realme GT Neo 5, farklı şarj hızlarına sahip iki farklı seçenekle 9 Şubat'ta tanıtılacak

    Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alması beklenen Realme GT Neo 5, iki farklı seçenekle piyasaya sürülecek. Alt model, 150W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh bataryaya sahip olacak. 240W hızlı şarj destekli modelin ise 4500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihaz, 2772 × 1240 piksel ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak ve 144Hz yenileme hızına sahip ekran, 2160Hz PWM karartmayı destekleyecek.

    Realme GT Neo 5, şirketin ilk kızılötesi sensörüne sahip olacak Tam Boyutta Gör
    OIS'li birincil 50MP Sony IMX 890 sensörü, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek olan cihaz, şirketin ilk kızılötesi sensörüne de sahip olacak. Ayrıca yayınlanan lansman görsellerine göre arka kameraların yanında RGB ışıkları bulunacak.

    Son olarak 9 Şubat'ta tanıtılması beklenen cihaz, 8 GB/12 GB/16 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek ve yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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