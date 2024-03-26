Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı: Telefon neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Realme'nin yakında tanıtılacak telefonu Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı. Sızan görselde telefonun arkasında üç dairesel modülün olduğu görülüyor. Modüllerden ikisinde kamera yer alırken, diğer dairesel yapıda çift LED flaş yer alıyor. Eğimli kenarlara sahip olan telefonun çok az kamera çıkıntısına sahip olduğu görülüyor. GT Neo 6 SE, yeşil rengin yanında siyah renk seçeneği de barındırabilir.

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Realme GT Neo 6 SE muhtemel özellikleri

Daha önce gelen bilgilere göre Realme GT Neo 6 SE, 6,78 inç ekrana sahip olacak. Telefonda 2780 x 1264 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığına sahip BOE 8T LTPO OLED panel kullanılması bekleniyor.

Realme GT Neo 6 SE, ekranıyla tam anlamıyla göz kamaştıracak 1 gün önce eklendi

Telefona, Qualcomm'un yeni tanıttığı Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti güç verecek. 100W hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, 5.500mAh bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ise OIS özellikli 50 megapiksel Sony sensörün yer alacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Realme GT Neo 6 SE'nin en üst versiyonunu 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunabilir. Realme GT Neo 6 SE'nin Nisan ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor.

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Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı