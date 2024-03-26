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    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı: Telefon neler sunacak?

    Realme'nin yakında tanıtılacak telefonu Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı. Qulacomm'un yeni çipseti Snapdragon 7+ Gen 3'den güç alacak telefon, aşırı parlak ekranıyla dikkat çekiyor.
    Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme'nin yakında tanıtılacak telefonu Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı. Sızan görselde telefonun arkasında üç dairesel modülün olduğu görülüyor. Modüllerden ikisinde kamera yer alırken, diğer dairesel yapıda çift LED flaş yer alıyor. Eğimli kenarlara sahip olan telefonun çok az kamera çıkıntısına sahip olduğu görülüyor. GT Neo 6 SE, yeşil rengin yanında siyah renk seçeneği de barındırabilir. 

    Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Realme GT Neo 6 SE'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Realme GT Neo 6 SE muhtemel özellikleri

    Daha önce gelen bilgilere göre Realme GT Neo 6 SE, 6,78 inç ekrana sahip olacak. Telefonda 2780 x 1264 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığına sahip BOE 8T LTPO OLED panel kullanılması bekleniyor.

    Telefona, Qualcomm'un yeni tanıttığı Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti güç verecek. 100W hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, 5.500mAh bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ise OIS özellikli 50 megapiksel Sony sensörün yer alacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Realme GT Neo 6 SE'nin en üst versiyonunu 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunabilir. Realme GT Neo 6 SE'nin Nisan ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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