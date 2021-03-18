realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu

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realme markasının amiral gemisi GT 5G telefonundan sonra piyasaya süreceği orta seviyeye yönelik realme GT Neo modelinin tanıtım tarihi belli oldu. Ay sonunda Çin’de etkinlik yapılacak.

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realme GT Neo neler sunuyor?

realme markası GT 5G etkinliğinde GT Neo modeline kısaca değindi ve teknik detaylara girmedi. realme GT Neo; MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setini ilk kullanacak modeller arasında yer alıyor. 6nm sürecindeki Dimensity 1200 yonga seti 1 adet Cortex-A78, 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Mali-G77 ile amiral gemisi seviyesinin biraz altında performans sunuyor.

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Daha önce sızan benchmark skorlarında 6.55 inçlik kavisli ekran ve toplam 4400mAh kapasiteli çift batarya ortaya çıkmıştı. Ayrıca üçlü kamera paketi, 5G desteği ve yine GT performans optimizasyonları da telefonda yer alacak.

31 Mart tarihinde yapılacak olan tanıtım sonrasında realme GT Neo ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek. Yaz aylarında ise global pazara açılması bekleniyor. Modelin beklenen başlangıç fiyatı ise 350$-400$ arasında.

https://www.gsmarena.com/realme_gt_neo_launch_date-news-48260.php

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