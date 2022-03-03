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    Realme GT Neo3'nun 150W UltraDart hızlı şarj videosu paylaşıldı

    Realme'nin yeni tanıtacağı modeli Realme GT Neo3 bugün yeni bir video ile karşımıza çıktı. Realme bugün paylaştığı videoda 150W UltraDart ve Realme GT Neo3'ü birlikte gösterdi.
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    Realme GT Neo3'nun 150W UltraDart hızlı şarj videosu paylaşıldı
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    Realme'nin son günlerde çok konuşulan modeli Realme GT Neo3 bugün yeni bir video ile karşımıza çıktı. MWC 2022 bünyesinde yeni teknolojilerini tanıtan Realme, hızlı şarj teknolojisini de gözler önüne sürdü. Şimdi ise Realme GT Neo3'ün 150W hızlı şarj destekli videosu ortaya çıktı. İşte Realme GT Neo3 hakkında bilinenler ve yeni sızıntılar.

    Realme GT Neo3 150W hızlı şarj ile geliyor

    Realme önümüzdeki günlerde yeni yüksek özellikli modeli Realme GT Neo3'ü tanıtacak. Ancak MWC 2022 etkinlikleri cihazın bir özelliğini daha ortaya koydu. Dün MWC 2022'de GT Neo3 modelinin 150W hızlı şarj ile geleceğini açıklayan Realme, bugün bir video ile cihazı 150W hızlı şarjı ile sergiledi.

    Videoda 5 dakikada %0'dan %50 şarja ulaşan Realme GT Neo3, muhtemelen 15 dakika gibi bir sürede %100 şarja ulaşacak. %80 şarjdan sonra pil kapatasitesini koruyacak olan Realme GT Neo3 ayrıca görünüşe göre Dimensity 8100 yonga setini ilk kullanan cihazlar arasında yer alacak.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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