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Realme'nin son günlerde çok konuşulan modeli Realme GT Neo3 bugün yeni bir video ile karşımıza çıktı. MWC 2022 bünyesinde yeni teknolojilerini tanıtan Realme, hızlı şarj teknolojisini de gözler önüne sürdü. Şimdi ise Realme GT Neo3'ün 150W hızlı şarj destekli videosu ortaya çıktı. İşte Realme GT Neo3 hakkında bilinenler ve yeni sızıntılar.

Realme GT Neo3 görselleri ve özellikleriyle sızdırıldı 4 gün önce eklendi

Realme GT Neo3 150W hızlı şarj ile geliyor

Realme önümüzdeki günlerde yeni yüksek özellikli modeli Realme GT Neo3'ü tanıtacak. Ancak MWC 2022 etkinlikleri cihazın bir özelliğini daha ortaya koydu. Dün MWC 2022'de GT Neo3 modelinin 150W hızlı şarj ile geleceğini açıklayan Realme, bugün bir video ile cihazı 150W hızlı şarjı ile sergiledi.

Videoda 5 dakikada %0'dan %50 şarja ulaşan Realme GT Neo3, muhtemelen 15 dakika gibi bir sürede %100 şarja ulaşacak. %80 şarjdan sonra pil kapatasitesini koruyacak olan Realme GT Neo3 ayrıca görünüşe göre Dimensity 8100 yonga setini ilk kullanan cihazlar arasında yer alacak.

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Realme GT Neo3'nun 150W UltraDart hızlı şarj videosu paylaşıldı