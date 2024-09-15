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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 16 serisindeki en çok ilgi çeken yenilik "Kamera Denetimi" tuşuydu. Hızlıca kamerayı başlatma, fotoğraf ve video çekme ve yakınlaştırma gibi fonksiyonlara sahip olan tuş, görünüşe göre diğer üreticilerin de ilgisini çekmeyi başarmış.

Oppo'nun yaklaşan Find X8 serisinde benzer bir tuşun yer alacağı söyleniyor. Realme de benzer bir tuşa sahip telefon geliştirdiğini doğruladı. Realme'nin Başkan Yardımcısı Chase Xu, yakın zamanda yayınlan bir Weibo videosunda bu özelliğe sahip bir Realme telefonunu gösterdi.





Benzer işlevlere sahip olacak

Kamera tuşu, iPhone 16'daki gibi basınca duyarlı ve dokunsal geri bildirim sunan bir tuş olacak. Videoda görülebileceği gibi, iPhone'a benzer şekilde tuşun üzerinde parmak kaydırılarak yakınlaştırma yapılabiliyor. Ancak yakınlaştırma işlevinin iPhone'daki tepkisellikten biraz uzak olduğu görünüyor. Tabi, telefon piyasaya çıkmadan bu konuda iyileştirmeler yapılabilir.

iPhone 16, yepyeni kamera denetimi düğmesiyle geliyor 5 gün önce eklendi

İlginç bir şekilde, Chase bu düğmenin Realme'nin yaklaşan amiral gemisi Realme GT7 Pro'da olmayacağını söylüyor. Şuan için hangi modele bu özelliğin geleceği belli değil. Önümüzdeki dönemde daha fazla telefona bu özellik gelecek gibi görünüyor.

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Realme, iPhone 16'daki kamera tuşuna sahip bir telefon hazırlıyor