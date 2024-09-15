Realme, iPhone 16'daki kamera tuşuna sahip bir telefon hazırlıyor

Oppo'nun yaklaşan Find X8 serisinde benzer bir tuşun yer alacağı söyleniyor. Realme de benzer bir tuşa sahip telefon geliştirdiğini doğruladı. Realme'nin Başkan Yardımcısı Chase Xu, yakın zamanda yayınlan bir Weibo videosunda bu özelliğe sahip bir Realme telefonunu gösterdi.
Benzer işlevlere sahip olacak
Kamera tuşu, iPhone 16'daki gibi basınca duyarlı ve dokunsal geri bildirim sunan bir tuş olacak. Videoda görülebileceği gibi, iPhone'a benzer şekilde tuşun üzerinde parmak kaydırılarak yakınlaştırma yapılabiliyor. Ancak yakınlaştırma işlevinin iPhone'daki tepkisellikten biraz uzak olduğu görünüyor. Tabi, telefon piyasaya çıkmadan bu konuda iyileştirmeler yapılabilir.
İlginç bir şekilde, Chase bu düğmenin Realme'nin yaklaşan amiral gemisi Realme GT7 Pro'da olmayacağını söylüyor. Şuan için hangi modele bu özelliğin geleceği belli değil. Önümüzdeki dönemde daha fazla telefona bu özellik gelecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.