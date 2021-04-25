realme markası duvar kağıdı tasarım yarışması başlattı

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Son dönemin yükselen Çinli markalarından realme; kullanıcılara daha çekici arka planlar hazırlayabilmek için etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta duvar kağıdı tasarım yarışmasının ikincisini başlattı.

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realme 8 5G akıllı telefon modeli özelinde düzenlenen tasarım yarışmasına global çapta katılım mümkün. 12 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek yarışmada en çok oy alan 200 resim şirket yöneticileri ve tasarımcıları tarafından değerlendirilecek.

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Dare to Leap sloganını yansıtması beklenen görsellerin içerisinde yaratıcılık ve hikaye şartlarını karşılayan 53 tanesi seçilecek. 10 bin dolarlık bir ödül havuzunun olduğu yarışmada kazananlar 12 Temmuz tarihinde açıklanacak ve telefonun tema setinde yer alacak. Yarışmanın ilk ayağında 5500 tasarımcının 7500 duvar kağıdı tasarımı seçmelere girmiş ve 138 bin kişi oy kullanmış.

Katılım sayfası

https://www.gsmarena.com/realme_launches_global_wallpaper_design_contest_with_prizes_of_up_to_10000-news-48789.php

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